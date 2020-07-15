資金熱潮過後房市回基本面？這群人最慘

新冠肺炎疫情侵襲全球經濟，各國央行大舉撒錢，美國聯準會(Fed)甚至啟動無限量貨幣量化寬鬆跟降息至零利率，房產專家章定煊當時就認為，民眾將成為金融巨鱷跟國家機器聯手收割的肥羊。如今，章定煊再度在臉書發文表示，建商靠著資金熱潮，房價根本不可能回到基本面。

章定煊表示，截至6月16日數據顯示，Fed資產負債表從去年底 4.2 兆美元激增至超過 7 兆美元，如今規模達到經濟衰退前的8倍。在2008金融海嘯前才0.8-0.9兆美元。事實證明，Fed撒錢力道就是這麼狠，而且保證狠到2022年。

章定煊指出，2007年金融海嘯的時候，許多經濟學家都認為經濟會受到長時間傷害，房價也應該會回到基本面。這句話前半段兌現，這十多年來，全球經濟成長率確低得可憐，然而，房價卻離基本面越來越遠。當時真的有些財團的確相信該理論，真的停止獵地，結果失去先機，國內建商生態因此重組。

這十多年來，各國政府不在乎長期扭曲的金融體制，有了上次金融海嘯的經驗，更多建商只會更肆無忌憚獵地，「炒房炒地金腰帶，認真建設無屍骸」。

章定煊認為，在這一次央行降息寬鬆競賽中，財富正進行乾坤大挪移，缺乏人生第一桶金的青年世代，如果沒有富爸爸或富媽媽的幫忙，無疑的是最大受害者。剛入社會月收入從3萬，到奮鬥十多年，或許能到6到7萬，也許更多，但他們買下人生第一間房子，過去儲蓄變成頭期款被賣方收割，未來20年應有的儲蓄也被銀行的房貸利率收割，除非他們有辦法多買兩、三間去收割別人，不然難以翻身。

章定煊也反思，房價是不是真的有造成現代青年很大的問題？與其浪費政治口水，還不如投入大量經費，做一次大樣本比較的分析報告，如果房價真的是問題，看調查顯示靠需要什麼樣的解決的途徑，去認真解決，因為照他觀察，身邊的確有些青年不太在乎房價問題，可能是等著繼承老一輩的房子，也有可能是年輕家庭不生小孩，所以壓力不大，甚至是部份靠著表現不錯的投資收益，抵銷房價壓力，政府應該好好調查，才知道問題在哪。

文章來源：章定煊臉書

(中時電子報 呂承哲)