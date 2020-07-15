想住北市熱門捷運商圈？西門單價還有5字頭

振興三倍券開跑，不少民眾準備好好上街「報復性消費」，北市捷運商圈再次受到矚目，根據房仲業者盤點去年至今的12個台北市熱門捷運商圈，發現西門町不但交易量奪冠，平均住宅單價只有5字頭最為親民。

根據永慶房屋盤點台北市2019年1月至2020年5月熱門捷運商圈，並依據實價登錄資料，統計距離捷運站700公尺範圍內的成交資料，發現鄰近西門町商圈的捷運西門站以459件的交易量奪冠，永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，西門町是國際觀光客來台必逛的商圈之一，深受年輕族群的喜愛，在政府持續推動西區門戶計畫以及雙子星開發案簽約的帶動下又再度活絡起來，未來發展前景看好。由於西門町商圈是台北市早期發展區塊，住宅屋齡相對偏高，因此房價相對親民，平均單價55.1萬元，且西門站周邊交通便利、生活機能完善，也有不少總價千萬以下的套房建案，吸引許多首購族前來購屋，進而推升西門站周邊的交易量。

交易量排行第2為鄰近饒河夜市的松山站，謝志傑表示，饒河夜市是國外旅客指名度相當高的國際觀光夜市，近知名五分埔成衣商圈。而松山站除了商圈之外，還有雙鐵共構、環東大道、市民高架等道路快速，並臨近基隆河畔，部分高樓層河景物件價格較高。不過若是往虎林街、永吉路或是河對岸的新明路尋找，則可以找到4、5字頭的公寓，價格相當實惠。

交易量排行第3的是中山站，謝志傑表示，中山站周邊的南西商圈為近期年輕人喜愛的商圈之一，百貨公司林立，而巷弄內則有許多文青、網美小店，各自吸引不同的客群前來消費。中山站周邊的住宅以中山北路分為東西兩側，西側屬於南西商圈的範圍，住宅環境單純、生活機能佳，房價較為保值。東側則屬於林森商圈，以夜生活為主，生活環境略顯複雜，但價格方面也較為親民，低總價的套房也成為首購族入住蛋黃區的親民首選。

另從房價來看，鄰近永康商圈的東門站，住宅平均單價約為87.6萬元，為12個商圈中平均單價最高的捷運站，高於傳統認知高房價的東區商圈及信義商圈。謝志傑說明，永康商圈與其他商圈較不同的是，擁有組織完善的商圈發展協會，將商圈內的店家統整，並舉辦各式各樣的活動，像是最近配合三倍券的打折活動，以活絡商圈的人潮。在房價方面，東門站位於北市的精華地段，並擁有雙捷運交會站優勢，再加上金華國小、新生國小的明星學區，又鄰近大安森林公園，造就東門站的高房價。

價格親民的捷運商圈除了西門站之外，排行第2的為鄰近士林夜市的劍潭站，謝志傑表示，劍潭站有預計明年完工的台北表演藝術中心以及未來TOD開發案，建設利多不斷，再加上正在開發中的北投士林科技園區，雖與劍潭站還有一段距離，但園區內的就業人口擁房價支撐力。劍潭站周邊的住宅產品相當多元，從每坪要價百萬的豪宅產品，到巷弄間屋齡40年以上的老公寓都有，民眾可以依照自己的需求選擇不同類別的產品。

謝志傑提醒，捷運站周邊的商圈雖然交通機能、生活機能都相當良好，但人流也相對較多，環境音量難免較大，建議喜歡寧靜生活品質的民眾，可以選擇距離捷運商圈步行5~15分鐘的住宅，才能同時享有捷運商圈帶來的方便，又不失良好的生活品質。

（中時電子報 葉思含）