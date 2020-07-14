房價低！近一年半4萬「脫北者」移居桃園

移居桃園成風潮，根據統計，自2019年至2020年6月間，新北有2.7萬人、台北市有1.4萬人遷入桃園，過去一年半來雙北合計超過4萬人移居桃園，北北桃的房價落差、較低的購屋負擔，加上桃園建設產業快速成長，使桃園成為「脫北者」首選。

根據內政部統計，桃園在從2019年一年半以來，淨遷入（遷入人口減遷出人口）人口達2.4萬人，而從全台各地的移入桃園的人口來看，除了雙北市外，台中市有 4,544人居第三，新竹市及高雄縣各有3,000多人，台南、苗栗、彰化也都超過2,000人。

台灣房屋趨勢研究中心經理江怡慧表示，桃園平均房價約僅台北市的三成、新北市的六成，加上桃園的房價所得比7.26，遠低於低於台北的13.94、新北的11.72和台中的9.8，甚至低於全台的平均值8.58。

桃園不到30%的貸款負擔率，在六都中與台南、高雄相當，也遠低於台北市的57%、新北的48%、台中的40%，顯示比起雙北及台中的高房價負擔，桃園房價負擔相對輕鬆，不僅除了吸引雙北人移居，也吸引台中人移居。

江怡慧表示，「台北居、大不易」的現象更促使近年台北移居桃園風潮不停歇，隨著交通便利與北北桃生活圈的成形，居住在桃園與新北，到台北的通勤時間大幅縮減，未來這股移居潮應會更加明顯。

在台灣逐年遞減的人口成長率，桃園人口成長亮眼，產業發展與就業機會也提供年移居桃園人數持續高檔的動能，一年半來桃園公司家數增加6.2萬家，占了全占增加家數的38%。

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