2千元買偏僻破房被笑 22年後房價暴漲7千倍

台灣薪資凍漲，唯有靠投資錢滾錢，才可能讓收入翻倍漲，因此有不少人選擇投資房地產。英國一名媽媽22年前，至西威爾斯(West Wales)鄉下度假，期間發現一間古樸小屋，讓她第一眼就愛上這裡，因此以新台幣2千多元買下它，當時還被嫌買貴了，沒想到如今它房價竟飆高，讓眾人跌破眼鏡。

根據《每日郵報》報導，59歲的貝克（Jane Beck）22幾年前，帶著4個孩子從伯克郡(Berkshire)開車到西威爾斯(West Wales)，行經170英里的路程，當時她以59英鎊(約新台幣2196元)將小屋買下，但屋子非常簡陋，甚至沒有水沒有電，可說是非常偏僻。

貝克透露「我們在1997年花59英鎊買下它，當地每個人還認為太貴了，之後我們對房子進行美化，去年二月房價竟飆到45萬英鎊(約新台幣1672萬元)」，而剛搬到這裡時很辛苦，第一晚非常的冷，他們只能睡在鋪於地面上的床墊，指房子完全未經現代化，「就像是走進1930年代，沒有水電和廁所，在我們到達時，甚至還有小河從後往前流，並從前門流出」。

當地人認為，這一間房子歷史可追溯至1870年，貝克入住時，屋內雜草叢生，就連室內窗戶也被覆蓋，她之後進行裝潢，但仍保留房子的古樸味與原貌，牆壁僅漆上淡淡的顏色，家中擁有陽光露台、廚房，更在小屋後門廊建了熱水浴池、桑拿房，如今她還在花園裡的鐵皮小屋，經營一間名為「Ty Zinc」的毛毯店，對於小屋房價飆高非常驚訝。

文章來源：每日郵報

（中時電子報話題 鄭玉如）