地方生財 搶推「地王級」聯開案

捷運一條條誕生，開發案也伺機推出！今年剛通車的新北環狀線捷運，最新公告板橋站土地開發案，樓高可達16樓，逾萬坪空間可做商場、商辦，估可引資25億。台中捷運更擬於年底推出「地王等級」標案，共3,600坪基地、與國家歌劇院當鄰居，總銷金額估衝上230億元！

台中捷運綠線年底將通車，台中市府最新公告「文心崇德站、文心櫻花站」開發案，公共運輸及捷運工程處官員說，由於全線高架，已先蓋好地上3～4樓的共構樓層，連同未來投資人可往上加蓋的部分，文心崇德站有近9千坪、文心櫻花站有逾6,200坪可供廠商運用，總銷金額分別預估為27億及17億元，受惠於國內解封、景氣復甦，近期詢問度十分熱絡。

官員透露，綠線「市政府站」還有兩塊基地，就在台中市最精華的兩條路「文心路、台灣大道」交叉口，基地面積合計逾3,600坪，與國家歌劇院、新光三越和大遠百及秋紅谷當鄰居，未來更是綠線（高架）、藍線（地下化）交會處，如同台中版的「台北忠孝復興捷運站」。

官員分析，正因基地位處台中市超精華的蛋黃區，其地段、區位條件都絕對有資格挑戰台中市的地王寶座，市府正研擬在第四季伺機公告招標，總銷金額可望高達230億元。

另外，新北環狀線今年1月剛通車，新北市捷運工程局官員表示，最新公告了板橋站土地開發案，位於新站路及縣民大道交叉口北側，是新板特區交通樞紐且四鐵共構，已興建五樓的捷運、客運共構大樓，後續還可由投資人往上蓋到16樓，可規劃作為商場及辦公空間，惟不得作為住宅，可銷面積約1.1萬坪，估可吸引投資金額約25億。

官員也提到，另有一案位於環狀線板新站，預計由台北市府年底前公告徵求投資人，基地面積1,390坪，已蓋好地上四層的共構大樓，未來可往上蓋到26樓，可銷面積達2萬坪，可作住宅、商場、商辦等用途，強調坐一站就到板橋，市場潛力不小。

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