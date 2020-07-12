疫情致閒置空房增加 房東路邊擺攤招租

疫情衝擊中國房市，其中尤以一線城市首當其衝，閒置空房因而大增。綜合陸媒報導，中國各地城市不少房東在路邊擺攤招攬租客；各地的租屋市場也開始降價搶租。

疫情爆發前，中國一線城市房租居高不下。中國房產訊息服務平台「安居客」與北京分類訊息網站「58同城」共同發布的「2019年中國住房租賃報告」指出，北京、上海等一線城市，每月租金落在人民幣4001元（約新台幣1萬6820元）至6000元的房源占比最高，約占24.7%。

另外，鄭州等新一線城市租金則由落在1001元至2000元的房源占比最高，約占40.4%。然而，疫情拉低房價，陸媒新浪網引述廣州自攬租客的房東說法表示，原本高達6000元至6500元的租金，現已調降至1000元。

報導也指出，受到二次疫情影響，北京通州區、豐台區等地區的租房熱度，月降幅皆超過20%。新一線城市如鄭州，則出現房東帶著寫著租屋資訊的紙板，坐在路邊招租的景象。

報導引述在路邊擺攤招租的房東表示，直接擺攤不但能為房客省下房屋仲介的費用，也可以盡快將自己的房子出租。另外，廣州天河區某處城中村，則有招租人在電動車上掛著房屋出租資訊的牌子，駕車聚集在進出城中村的出入口。

據報導，每年春節過後和大學畢業季，是租屋市場的旺季，成交量和成交價格都會上揚，但疫情讓這兩大租賃旺季失去催化作用。

報導指出，掛牌出租的房源激增，擴大租金議價空間。房地產研究平台貝殼研究院發布的「2020租賃市場半年報」顯示，中國上半年的整體租賃成交價格明顯下滑，18個重點城市6月平均租金較5月下降3.2%，年減10.9%。

中國城市發展中心研究員馮奎分析，受到疫情影響，相較從前合租的形式，未來選擇單獨居住的人可能會增加，或許能為租賃市場帶來市場潛力。