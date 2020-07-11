西門町第3季租客回流 商圈看好三倍券效益

商仲統計，西門町第2季空置率上升5個百分點。西門町商圈業者表示，美妝、伴手禮等商鋪撤出商圈，不過第3季起將有運動、服飾品牌進駐，屆時商家更多元。另外，也看好三倍券效益，帶動人潮回流。

西門町是台北市指標觀光區，傳統小吃、流行衣著、新潮貨品應有盡有，融合新舊文化，是青少年文化與街頭表演聚集地。西門町徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫接受中央社記者採訪時指出，「西門商圈只有旺季與普通旺，一年到頭沒有淡季。」西門町每月約有250萬至300萬人流，其中，有15%至20%為觀光客。

商圈業者表示，西門町觀光客組成多元，陸客、日本客占不小比例，東南亞國家觀光客近年比例持續攀升，不僅如此，在「花樣爺爺」、「超人回來了」等韓國綜藝節目帶動下，韓國觀光客更成了西門商圈重要客源。

雖然觀光客人流占比僅約1成5，卻是重要金雞母。觀光客消費力道到底多驚人。劉家鑫舉例，西門商圈許多小商鋪販售鑰匙圈、明信片、襪子等小物，雖商品單價不高，不過極具台灣特色，觀光客喜歡買來做為伴手禮，有些日、韓客一出手就上看新台幣5000元。

此外，日韓客喜歡住在西門商圈，晚上逛累了，就到按摩店紓解一天的疲勞。他說，按摩店單月租金約百萬元，粗估月營業額上看500萬元，其中至少95%是觀光客挹注。

不過，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情衝擊下，西門商圈街道一度空曠冷清，導致商圈店面洗牌。根據戴德梁行統計，台北市以西門商圈空置率變動最顯著，第2季上升5個百分點，西門商圈每坪租金水準約在1.7萬元至2.05萬元間。

仰賴觀光客的店舖受傷最慘烈，不少商家認為，武漢肺炎疫情衝擊遠遠超過當年SARS疫情。伴手禮、按摩店、行李箱店接連選擇退出商圈，商圈店面歷經一輪調整。「在這次疫情衝擊下，西門町要加速轉型，雞蛋不能放在同個籃子裡，我們不能只仰賴觀光客」劉家鑫說。

他說，美妝店、伴手禮、按摩店等商舖在第2季撤出商圈，不過，第3季起將有大型運動品牌、精緻耳飾、服飾品牌進駐商圈，屆時商家型態將更多元。

另一方面，隨著台灣疫情趨緩，5月起人潮逐漸回籠。根據統計，西門町人流已經恢復8成。但劉家鑫坦言，經營依舊嚴峻，若不開放觀光客來台、電影年度大片不上映，依舊無法確定營運何時恢復到疫情前的水準。

不過，政府推出三倍券振興經濟，劉家鑫看好三倍券效益，「對營運一定有幫助」，西門町商圈更加碼優惠，像是推出套餐優惠，或是商家滿額折扣；另外，8月也將推出活動，只要民眾消費滿額，就送限量造型icash。他說，相信三倍券、商圈優惠雙引擎帶動下，人潮將大幅回流。

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