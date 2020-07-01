疫後房市點火 六都6月買賣移轉棟數月增15％

疫後房市點火，買盤遞延出籠下持續回溫。六都6月買賣移轉棟數合計為1.98萬棟，月增14.9％、年增3.4％，市場預期，近一個多月來房屋交易熱絡、房仲業業績攀升，後續7月的買賣移轉棟數數據仍將走高。

根據六都地政局所公布的6月買賣移轉棟數，新北、桃園、台中三個全台房市交易量最大的都會區，均較5月成長二成以上，六都中僅有高雄市呈3％的衰退；與去年同期相較，桃園及台中也有一成以上的成長幅度，房價負擔相對較低、具發展題材的城市及區域，明顯吸納剛需購屋與置產的資金。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，今年因為疫情的影響，房市旺季延遲至5月才起跑，由於交易簽約到移轉過戶多有1～1.5個月的時間落差，4月中旬起疫情趨緩、股市回穩，5月市場交易更受降息的帶動，使遞延買盤回籠。

業者普遍認為，近期房市交易熱度升溫，加上地政機關7月有較長的工作天數可以辦理過戶，預料買賣移轉數據仍會持續反彈走高。

以今年上半年六都移轉棟數來觀察，六都合計約10.8萬棟，較去年同期約減少2％，也是自2016年房地合一稅實施以來，首度出現衰退，其中，高雄因為去年縣市長大選後上半年房市出現一波熱潮，以致出現高基期，今年衰退幅度15.3％，為六都最高，台南也有9％的衰退次之。

不過，雙北與台中與去年交易熱度差異不大，桃園則因為持續吸納台北外移的人口移入、以及各大重劃區交屋暢旺，今年上半年有13％的年增率。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，今年上半年房市交易量由1至3月的正成長，到4、5月受疫情影響，交易量銳減，年增率由正轉負，6月開始有回溫的跡象，整體來看，上半年交易量較去年同期仍小幅減少，顯示疫情對房市仍產生衝擊，雖然國內解封使民眾生活漸回歸正軌，不過無薪假人數仍在持續攀升，下半年房市變數仍大。