實價新制今上路 小心這3疏失會受罰

實價登錄2.0修法在兼顧保護個人隱私、與民眾更清楚市場行情的情況下在今天7月1日正式上路，業者提醒，實價新制上路，如果「資訊不實」、「價格不實」、「延遲申報」這3疏失都將會被罰錢，甚至可能會有刑事責任。

疏失一：資訊不實？罰！

新制施行後，除了關係人交易、特殊交易等要揭露，未涉及價格的資訊，包括格局幾廳幾房、車位的價格、坪數、類型、數量，編號和所在樓層，也都得據實以告，若資訊不實，三房兩廳登錄為兩房一廳，或是車位為「坡道機械」，登錄成「坡道平面」，也都不行。經限期改正而未改正者，罰6千到3萬。

疏失二：價格不實？罰！

過去也曾有案例，買方為求提高貸款金額，刻意作價，將交易價格灌水，或把裝潢費、仲介費、地政士服務費、相關稅費或傢俱家電都含在總價內，若新制上路後，買價有包括其他費用時，都要求勾選載明，責任歸屬仍在買賣雙方，申報價格不實，將直接受罰3～15萬，如果是涉及偽造文書，惡意使公務員登載不實，還會觸及刑責。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，過去不乏買賣雙方合意作價，卻讓地政士擔下受罰風險，新制登錄責任回到「買賣雙方」，交易申報的成交價格有誤時，便是直接向雙方開罰，這麼一來，就把「價格不實」的受罰責任，從過去的是地政士、仲介業者，回歸買賣雙方，目的就是讓核實申報的壓力落在買賣雙方，達到互相牽制的效果，減少作價可能性。

疏失三：延遲申報？罰!

舊制的實價登錄可於移轉後三十天內辦理，因此過去從交易到實價揭露在網站上的資料，大多落後兩到三個月，無法即時反映行情；新制改為買賣移轉登記送件同時要附上實價登錄申請書，若接獲限期申報通知書之次日起7日內仍未申報，且買賣案件所有權已移轉，則恐開罰3～15萬。

張旭嵐強調，新制上路，價格揭露可望提早一個月，將能提供民眾更即時的價格參考依據。雖然責任回歸買賣雙方，但忙碌或不諳流程的民眾仍可委託地政士代為處理申報事宜，避免登錄的遺漏或錯誤。但如果申報價格不實，責任歸屬仍在買賣雙方。（中時電子報 葉思含）

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