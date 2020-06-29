房價漲最大 前十強八個在這地區

南台灣房價漲翻了！根據吉家網第一季房市季報顯示，今年第一季房價季漲幅前十大行政區，台南、高雄就占了八個，高雄市左營區逾10%居冠，蛋白區、低價區表現亮眼，南高的低基期造就了市場反彈空間。

吉家網針對全台各都會區今年第一季房價的調查顯示，與上季相較，除了雙北市微幅修正外，大台北以外的都會區均有2～3%的季漲幅；與去年同期相較，雙北市年漲幅約在3～4%，不過大台北以外的都會區年漲幅更超過一成，尤其台南高達18.8%。

南台灣房價一路漲，今年首季房價漲勢最強的十個行政區中，高雄市有四個行政區入榜，其中包括左營區、苓雅區、岡山區、鳳山區，台南市有安平區、北區、安南區、南區。

另外有新竹市及台中市沙鹿區，房價季張幅均在6.5%以上，即使疫情當頭，南台灣及蛋白區房價堅挺。至於大台北地區，則以台北市的文山區、新北市淡水區相對低房價區漲勢較明顯，漲幅約近4%。

吉家網董事長李同榮表示，今年首季南部及蛋白區房價漲勢強勁，主要因為受益蛋黃區房價過高，產生比價效應，以及都心延伸交通基礎興建利多，尤其高雄市區地價持續墊高，土地交易熱度卻不減，建商在成本考量與市場導向，熱區小宅順勢推案，降低總價帶，平價首購宅大量出籠，吸引首購族進場。

李同榮表示，今年房市目前看來仍持續「北溫南熱」，雖然第二季受疫情影響，經濟成長率將趨緩，但下半年股、房二市走勢很可能明顯與經濟成長相背離，經濟下滑的灰犀牛終究抵擋不過「資金泛濫」與「利率偏低」二大動能。

後疫情時代，包括工商用地、廠辦、商辦等「房市三寶」市場將會強勁反彈，住宅市場剛性需求領軍、換屋族開始進場，不過傳統商圈的店面市場因缺乏聚客力、缺之創新購物樂趣、房東與房客缺乏協同作戰能力等因素，將面臨更大困境。