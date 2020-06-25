H1北台灣房市 內湖躍賣座王

住展雜誌25日公布上半年十大賣座行政區，內湖奪得「賣座王」榜首，平均銷售率達71％；加上新竹的東區、北區、竹北，總計北台灣四大科技城統統進榜。住展雜誌研發長何世昌分析，由於電子業受疫情影響較小，產業就業情況穩健，從業人員購屋信心與能力相對較高，當地房地產市場也就跟著發大財。

住展雜誌這項統計指出，2020年上半年北台灣預售新案銷售率最高的前十個行政區，依序為：內湖、新竹東區、壯圍、三峽、新竹北區、泰山、竹北、大安、五結、新屋等。何世昌指出，冠、亞軍內湖、竹市東區的平均銷售率雙雙突破7成，內湖以15坪～50坪房型銷售狀況最佳，熱銷案如「昇陽樹也」、「大道東」、「源利御品」等。

竹市東區則以關長、光埔及介壽段重劃區最賣座，原因是距離竹科很近，特別受竹科客青睞，熱銷案如「寶睿博第」、「美麗華大方」等。由於科技業景氣表現支撐科技人購買力，除帶動新竹東區房市外，外溢效應也讓新竹北區、新竹竹北受惠，分別躋身第五、第七名。

至於排行第三的宜縣壯圍，新案銷售率約69.5％，宜蘭五結則以平均銷售率46.1％排名第九，兩地主因都是宜蘭市高房價推擠而來的買盤，在地區域客、具地緣性的台北客買盤也帶動買氣。單價低加上不少低總價公寓、透天推出，其中壯圍的低總價公寓比例尤其多，每戶大多只有三、五百萬元，相對低的購屋門檻是促成建案熱賣的原因。

排名第四的三峽，當地需求一向很穩定，加上大台北外來客比例大概都維持在三成，因此新案銷售率表現都很穩定。第六名的泰山，入榜原因是塭仔圳重劃區（自辦部份）新推案陸續開出，3字頭單價合乎市場行情而熱銷。

何世昌認為，上半年預售市場表現不俗，業者很樂觀，但仍需注意供給量居高不下的隱憂，並應避免推出買氣較冷的高總價產品，以免沒搭上順風車反而「熱」極生悲。