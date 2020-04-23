台中換屋購屋需求升 房價補漲可期

台中隨著重大交通建設陸續到位，推升周邊房價補漲潮！鄉林不動產研究室指出，鐵路高架化、捷運綠線等交通建設陸續通車助攻，加上房貸利率創歷史新低，激發民眾興起換屋移居的念頭，重劃區新興商圈及捷運周邊房市，因房價還在初升段，加速換屋族移居，北屯、南屯、大里尤其磁吸自住買盤。

鄉林不動產研究室進一步表示，自2009年金融海嘯後的近10年來，土地、人力與營建成本高漲，帶動房價明顯漲勢，台中捷運綠線年底即將通車，台鐵與捷運共構的新興商圈不但生活機能佳，且房價尚處於初升段，磁吸購屋族卡位，預期未來2年進入交屋旺季，房價補漲可期，不僅拉抬新成屋房價，預料中古屋也會出現比價效應。

疫情衝擊百業，全球各國實施貨幣寬鬆政策與低利環境，吸引有意買房客人出籠。根據台中市不動產開發公會推估，台中市第一季預售新案約在5,000戶左右，與去年同期推案盛況不相上下。

鄉林不動產研究室表示，台中因氣侯怡人，又有中科與精密機械園區等帶進龐大就業機會，持續吸引人口移居。在市區精華地稀缺情況下，建商紛紛鎖定新興重劃區與商圈附近、以及具交通建設題材的捷運沿線大力推案。

根據今年第一季開案申報資料顯示，台中市推案熱區前三名為南屯區、北屯區及大里區；其中，南屯區與北屯區都是捷運經過的區域。

以實價登錄資料來看，南屯區捷運沿線5年內新成屋，近2年每坪成交均價由27.5萬漲到31.2萬，漲幅13.5％；北屯區受惠捷運及鐵路高架化、重劃區土地釋出等優勢，周邊新成屋成交均價從22.5萬漲至25.3萬元，漲幅也達12.4％。

鄉林集團董事長賴正鎰分析指出，近年房市自住買盤當道，首購族購屋預算通常在800至1,000萬元，而換屋族群購屋預算則多半是1,500至1,800萬元以內，換屋族考慮房價及坪數、綠地公園、通勤便利性等條件之後，很多會鎖定交通機能完善的新開發區覓屋。

因此，鄉林建設去年初於潭子區推出預售建案「鄉林天韻」，因基地座落台3線省道與台74線匝道周邊，交通便利，還來不及開案就宣告完銷，房屋老舊所醞釀的潛在換屋需求加上年輕人成家購屋能量強勁，賴正鎰說，他對台中房市深富信心。

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