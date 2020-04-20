疫情撼不動 北市3月房價攀高

疫情未歇，不過卻沒撼動房價緩漲態勢！信義房價大台北3月月指數顯示，台北市3月房價指數為124.83，月增1.53％、年增3.45％，為這波房市復甦三年來的單月新高，而自低點2017年9月迄今漲幅已達一成。



此外，新北市3月的房價指數為137.44，月增0.19％、年增0.94％，同樣也處於這波房市復甦的相對高點。加計台北市和新北市的大台北3月月指數則為129.84，月增0.96％、年增2.38％，大台北3月房價指數為這波房市復甦三年來的單月次高，自2017年8月波段低點以來也上漲了8.4％。



自2016年1月房地合一稅實施以來，雙北以外都會地區房價紛紛攀上新高點，不過受創最深的雙北市房價，距離2014、2015年高點尚有一段距離。信義大台北月指數顯示，台北地區房價在2015年上半年攀上歷史最高點後急跌、2016年轉為緩跌，約在2017年中落底；二年多來雖然單月短期略有上下振盪波動，但整體來看，仍維持溫和緩長。



新冠肺炎疫情自2月對國內開始造成影響，3月疫情擴大，不過台北房價仍堅挺未鬆動，業者分析，雖然部分買方因疫情對入手房屋態度趨於保守觀望，不過台北市總價1,500～2,000萬、新北市1,000～1,500萬的產品銷售仍然暢旺，賣方也未有大幅讓價跡象，剛性需求的自用型買盤穩固，成交價上目前仍看不出鬆動。



信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，未來房市走勢面臨多、空二股力道拉鉅，全球量化寬鬆重啟，國內央行降息後房貸利率探底，雖不會刺激市場產生新的購屋需求，但相對平價區域或首購型的產品將更為受惠，房貸利息已明顯低於每月的房租支出，不過疫情發展仍是房市走勢最大的不確定性。