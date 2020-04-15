人口六都倒數第二 高雄鹽埕區房價靠亞灣

高雄鹽埕區曾是全高雄最繁華熱鬧的行政區，卻因人口外流，目前剩2.5萬人左右，平均家庭人口數為2.19人，排名六都倒數第二，不過，因有亞洲新灣區重大公共工程的驅動，鹽埕區的房價卻直線攀升，2019年統計漲幅達10.69％，在六都行政區，漲幅排名第四。

東森房屋研究中心協理洪鈞昊15日表示，高雄鹽埕區曾是全高雄最繁華熱鬧的行政區，全盛時期人口高達6萬多人，但，居住人口過去50年中，一路往下，持續減少，目前剩2.5萬人左右，只有過去的40％左右。

洪鈞昊指出，根據內政部統計，目前鹽埕區的平均家庭人口數為2.19人，排名六都倒數第二，但，鹽埕區的房價卻直線攀升，2019年統計漲幅達10.69％，六都行政區排名第四。

他說，主要原因是，鹽埕區目前由高雄捷運橘線、及輕軌一期，連結與高雄市區交通，而亞洲新灣區規劃逐漸成形，因此，包括友友建設和寶象建設等建商，皆插旗鹽埕區，先後推出「百達富埕」和「鹽埕序」等大樓住宅，每坪開價已站上31萬元。

洪鈞昊表示，根據實價登錄來看，鹽埕區房價走勢，新成屋皆已站上2字頭，中古透天厝則依照區位與容積量，有不同開價，中古大樓則落在一坪15萬元左右，近半年來已經再成長14％。

他說，雖因疫情影響，高雄3月的買賣移轉棟數，呈現下降趨勢，但，疫情只是讓買氣遞延、並沒有消失，隨著疫情減緩，房市可望復甦，建議有購屋需求的民眾，可趁此時多進場看屋、加緊腳步搶先卡位，鎖定有重大建設座落的區塊、或是交通便利的捷運沿線。