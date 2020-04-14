壽險最大房貸公司 國壽半年內降1碼紓困

協助客戶度過新冠肺炎疫情的艱難時刻，壽險業最大房貸承作公司─國泰人壽14日宣布，針對六大對象提供半年內、千萬元以下房貸利率減1碼（即0.25個百分點）的措施，如900萬元房貸半年可省息1.1萬多元。



六大適用對象，一是救護醫療人員；二是疫情防治相關人員，如海關、檢疫人員、藥師等；三是確診遭隔離患者；四是因疫情無法回台者；五是自主健康管理者；六是非自願性失業或放無薪假者，到8月底前都能提供申請，但房貸減碼期間就是到今年9月底止。

國壽表示，目前其房貸利率區間約是1.32~1.72％，申請減碼後的利率可降到1.07~1.47％。 目前各大壽險公司的新冠肺炎紓困措施，多是保單借款利息緩繳3~6個月，房貸本息亦是緩繳3~6個月，國壽強調其是第一家祭出房貸降息紓困措施的壽險公司。



壽險業房貸業務約7千億元，第一大即是國泰人壽，約有3,400多億元，市占率約48.5％左右，其次是富邦人壽亦有1,800多億元，第三大是新光人壽的400多億元，三商美邦人壽、中華郵政壽險部則各有300多億元，壽險因資金成本較高，房貸利率平均會比銀行略高一些，但各公司對其優質客戶亦有提供超低利率房貸，也有比銀行房貸利率低的專案。



擁有全台最多保戶的國壽亦表示，已做好充足的防疫措施，來保護臨櫃客戶，即各服務據點的公共空間，如電梯、洗手間，甚至是保戶經常接觸的物品或空間，都加強消毒頻率。持續進行員工的自我健康管理，佩戴口罩外及每日兩次測量體溫，如遇郵件收發時，客服人員將配戴醫用手套全程處理，避免文件接觸感染的可能性。



國壽服務中心門前的引導人員會主動為保戶測量體溫、提供酒精進行手部消毒，服務中心內的叫號機、等待區及服務櫃檯張貼距離提醒標示，維持保戶的安全社交距離。業務處理過程中，客服人員也會透過托盤遞送文件、證件，減少肢體碰觸，服務結束後也會以酒精擦拭櫃檯桌椅、觸控平板電腦等設備，保護下一位臨櫃保戶，降低感染與傳播風險。