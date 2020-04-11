不敵疫情、租金壓力 千葉火鍋五甲店26日收攤

新冠疫情衝擊下，不少老字號餐飲業者紛紛撐不下去。繼日前高雄寒軒陽明店宣布歇業後，現又傳出連鎖品牌千葉火鍋五甲店也將熄燈。業者透露，由於高租金，加上疫情影響，決定4月26日關門，為回饋消費者，祭出吃到飽一律299元。

千葉火鍋為全台知名吃到飽餐廳，創立於民國94年，在斗六開創始店「斗六旗艦店」，由於主打低價位、多元食材吃到飽，順利在各地遍地開花，累積不少死忠顧客。目前從北到南有近30家分店，其中高雄有5家分店，除了五甲館要熄燈外，右昌館由於加盟主退出後，改由總部接手，目前內部整修中。

千葉火鍋今天向本報證實，千葉火鍋鳳山五甲店確定4月26日要熄燈，主要是街邊店租金高，加上面臨五甲路，交通車流量大，鄰近沒有大型停車場，停車不太方便，該店以家庭親子族群為主，因此停車成為一大棘手問題。

千葉指出，五甲店受到疫情衝擊，業績下滑15至18％，但並非主要關店因素，因為去年五甲店就祭出史上最殺優惠299元吃到飽，今年再繼續延續該方案，因此受影響程度有限。

千葉表示，五甲店收攤後，店內幹部將調往各店，無法配合的工讀資遣。總公司也打算走進商場，與高雄各家百貨、商場密切討論進駐事宜，一來可以解決停車問題，二來可帶來穩定人流。

千葉也強調，如果有買餐券的民眾不用擔心，餐券為千葉火鍋各分店流通，五甲店即日起祭出299元吃到飽至4月26日，且不分平假日、不收取一成服務費，用來回饋消費者。

千葉全台各館也祭出不同優惠，包括「2人同行就送1張免費吃鍋券」、「3人同行就送1張免費吃鍋券」、「3人同行就送1張免費餐券」、「不分平假日，吃到飽只要299元」、「史上最瘋狂329元 千葉火鍋『南崁店』優惠最後一檔」。

（中時 柯宗緯）