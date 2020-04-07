飯店「拋售潮」來了？仲量聯行：還沒有看到

新冠肺炎疫情當前，飯店、零售店面首當其衝，有些憂心飯店「拋售潮」要來了？對此仲量聯行董事總經理趙正義今（7）日表示，目前還沒有看到！不過目前游資充沛，光是壽險公司的前三大，每家手頭上都有超過1兆元，可投資在不動產，市場不看淡。

今天仲量聯行首度採用網路直播方式，召開Q1商用不動產記者會，並展望今年市場趨勢。趙正義表示，今年商用不動產市場第一季成交金額大概115億元，買盤上以自用型工業地產為主要標的，相對於前一季交易則減少56％，與去年同期比較則減少22％；比過去五年平均值少，目前影響還不明顯。

趙正義表示，在目前市場大家確實比較保守謹慎，主要是興富發買下高雄華王大飯店。目前辦公大樓交易還不容易出現收購整棟辦公大樓，市場上待售物件也不多。

土地市場方面，單季成交為544億元，因疫情影響，有些案量並未推出，其實很多建商推出案子去年銷售都不錯；觀察往後趨勢，還有不少大案待成交，游資也相當充沛，建商也持續物色適當投資機會。

趙正義表示，壽險公司前三大都超過1兆元，可投資在不動產，這是「接近天文數字！」「目前是最壞的時代，本來也是最好時代！」很多投資人反而會在這個時機謹慎評估進場。

接下來，不少政府標售大案都會陸續釋出，預期會在市場上造成相當矚目。據統計，將有1,600億元潛在交易會釋出，地點都位於很精華地段，可提供建商和壽險公司評估。

例如：南港轉運站 BOT 案、台電AR-1-2、 台北車站E1E2土地都更案將是下個焦點。

另外，台北車站E1E2，也將有200億元招商案釋出。

另外公辦都更、沿著捷運等地段，都會有好標的釋出。

大家都講說「現金為王」，確實大家都在看一些好的物件，正在評估。

趙正義表示，至於有些業者要資產活化，或拋售？是有業者原本就計劃要處分資產；至於有些飯店、零售，會不會有「拋售潮」？目前還沒有看到，我們也會作一些準備。

現在外資評估，是要投資商用不動產？或如何投資台灣？趙正義表示，憑良心說，外資根本進不來台灣，目前都是用視訊在談，他們看的還是租金收益，尤其大台北都會區、擁有長期穩定租金收益的不動產。

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