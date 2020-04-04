租屋族的痛 六都住宅租金歷史新高

隨著房價所得比下修，民眾購屋壓力略為減輕，不過租屋族付租壓力卻日益沉重。最新出爐的主計處租屋指數不僅連62個月走揚、月月創下歷史新高，以實價登錄住宅租金單價來看，自2013年迄今六年來，六都平均上漲13.6～15.6％，在台北市租一間10坪套房年租金，比起六年前得多付2.2萬元。

據實價登錄上路以來的住宅類租金單價統計顯示，六都住宅租金年年漲、同步創下歷史新高。台北市去年更高達每坪月租1,453元，比起六年前每坪多出183元，其餘五都的租金，也都比六年前每坪高出72～101元，換言之，即使台北市以外，想租一間30坪的住宅，平均來說，一年得多出約3萬元的租屋成本。

近年來大台北地區房價雖出現回檔，但購屋壓力仍居高不下，大台北以外都會區則是房價節節高升，加深購屋族的壓力。屋比房屋總監陳傑鳴說，過去幾年房市低迷，許多剛性自住買盤延遲了購屋速度，造成租屋市場需求增加，進一步帶動租金不斷走揚；都會區因為工作機會多，吸引大量外來就業，導致六都租金漲勢猛烈，無論租屋或購屋，壓力都比過去增加。

租賃專法2018年上路迄今已一年多，雖導正了租屋市場亂象，不過這也可能是帶動住宅租金持續上揚的原因之一。包括特別電費計費不可超過台電夏季電費計費、不可禁止設籍或禁止報稅，阻絕以往房東可以藉電費等其他名目變相漲租，讓房東租賃所得更透明化等，導致屋主擔憂稅負負擔攀升、而將租金轉嫁，加速租金上漲。

2019年台北、新北住宅租金漲幅分別為2.8％、2.9％，漲幅遠大於其他四都。陳傑鳴表示，政府鼓勵房東將房屋委託給包租代管業者，並祭出租稅優惠，對委託包租代管業者一年以上的個人房東祭出所得稅減免，月租金6,000元以下免稅、6,000～2萬元的部分必要費用減除率為53％；2萬以上全額納入所得稅，對於租金水準較低的中南部房東受惠較大，也導致近一年雙北房東漲租狀況較明顯。