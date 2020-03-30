南山人壽豪擲312.76億 搶下世貿三館地上權

被視為「王中之王」的台北市信義計畫區「世貿三館」地上權案，今（30）日下午正式開標，在眾家大咖競標下，南山人壽以總價312.76億元，一舉成功得標，一舉超越「台北南山廣場」當年決標的總價268.88億元，坐上地上權「新地王」寶座。

今天開標現場，總共有四封標單投遞。南山人壽以312.76億元，擊敗富邦人壽、國泰人壽和新光人壽，成功得標，累計已連續拿下世貿二館、信義行政中心和世貿三館三大地上權！



2020年的標售大案台北市信義區「世貿三館」，今（3月30）日下午正式公開標售，權利金標售底價達266.37億元，每坪底價平均為548.53萬元，占地面積達4,856.3坪，為近六年最大一筆地上權。就信義計畫區來說，是目前可釋出開發的國有非公有土地中，面積最大的一塊。



市場預期，儘管新冠肺炎疫情重挫全球觀光、飯店、餐飲和百貨等行業，電影、零售商場也首當其衝，但「世貿三館」仍具長遠的未來性；鑑於信義計畫區百貨、飯店已被重兵部署，反而頂級辦公仍供不應求，因此預期全案開發方向，可能辦公的比重，會相對較高，至於百貨商場、飯店等比重，相對較少，將朝向複合式商用不動產的可能性，相對較高。

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