民眾購屋信心堅定 3月指數靠向樂觀

在新冠病毒危機四伏的當下，國人對於購屋買房，仍樂觀滿滿。根據中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布的三月消費者信心指數（CCI）調查結果，六項指標當中，「未來半年購買耐久性財貨時機」指標，本月調查結果為104.45點，雖然較上個月下降6.6點，且是第二個月下滑，但104.45點在調查中，不僅是唯一偏向樂觀，而且優於過去4年多的水平，而且認為是「好時機」的占比，有33.00％認同「稍好」，41.20％「不變」，加總超過七成支持此項觀點。

中大台經中心執行長吳大任說，房地產市場真的是「短空長多」，國人也會回顧SARS期間的百業肅條，後來景氣恢復，房市不僅回來，還有一波價格躍升。

吳大任分析，製造業回流台灣是房地產市場長期走多的重要因素，廠房、商辦的需求都很大，而台灣製造業在此波疫情也接手中國供應鏈停工的全球需求，這個發展方向未來只會更確定。

就金融市場來看，央行已在3月19日就政策利率作出降息一碼的最新決議，加上銀行業競爭激烈、政府一再祭出特別優利專案，目前市場上的房屋貸款利率，最優條件下，可以拿到1％以下，首購族是最能拿到這些豐厚條件，因而強化民眾在此時機購屋的信心。

惟，台灣經濟研究院長張建一提醒，央行此次降息是為了提供企業紓困，解決企業流動性緊縮壓力，民眾不要以為如此極低利融資是一個常態，選購房屋資金龐大，還是要視個人能力來決定。