疫情衝擊房市 小宅穩居主流 九建商押對寶

住展雜誌26日公布最新統計指出，去年房市回溫，換屋族回籠，不少建商紛紛「順時中」－順時勢推出中間坪數房型；未料今年疫情大爆發，首購客層重回主流，堅守小宅陣營的九家建商剛好押對寶，符合疫情下的房市胃口，至於主力坪數都下修到30坪以內。



住展雜誌調查，往年擅長推出豪宅的建商中，今年上半年就有九家改賣小宅，尤以30坪以下的小宅為主，包括大隱開發、華固建設、長虹建設、東騰建設、忠泰建設、文心建設、潤泰建設與吉美建設等。住展雜誌研發長何世昌表示，2019年國內房市回溫，帶動換屋族群出籠，不少建商推案開始「順時中」，順應時機推出40～60坪的中間坪數房型；不過今年疫情衝擊房市，首購族重返主流買盤，這九家轉戰小宅市場的建商意外受惠。



這九大建商今年預計推出新案包括：「大隱信松廣場」、「華固月河」、「央泱長虹」、「潤泰央北案」、「文心央北案」、「首泰城人之美」、「吉美信義」、「忠泰繪」與「東騰界」，主力房型都在30坪以下。



其中，總銷規模最大的是「大隱信松廣場」達70億元，坪數為21～58坪。華固建設將推出板橋「華固月河」，最小坪數為26坪。雖然近年來華固耕耘豪宅大放異采，但產品策略仍相當務實，並未放棄小宅市場。



長虹、潤泰與文心建設今年都將在新店央北重劃區推出新案，都有30坪以下的小宅房型。其中「央泱長虹」最小坪數只有26坪，最大則達60坪；「潤泰央北案」坪數落差最小，約28～42坪；「文心央北案」最小坪數為30坪。



至於小宅風潮中，又以東騰建設、忠泰建設的案子坪數最小。其中「忠泰繪」為都更案，最小坪數只有15坪，擁有相對低總價優勢；「東騰界」最小坪數更只有11坪，最大坪數也不過31坪，顯示建商想緊捉首購族的企圖心。



何世昌指出，不少建商眼見去年房市景氣好轉、換屋客增加，紛紛放大坪數，使得今年中間坪數的新案供給大增；未料今年被疫情倒打一耙，換屋族買氣吹起涼風，這九家建商儼然有「神感應」，剛好掌握到這波首購族，算是意外中到大獎。