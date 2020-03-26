神感應！9大豪宅建商押對寶賣小宅

據住展雜誌今（26）日發布的最新統計，今年上半年為止，大台北共有9家豪宅建商，紛紛「新感應」！旗下新建案全部押對寶，改賣小豪宅，正好符合市場胃口。調查指出，這些豪宅建商有規劃30坪以下的小宅房型，包括大隱開發、華固建設、長虹建設、東騰建設、忠泰建設、文心建設、潤泰建設與吉美建設等。

住展雜誌研發展何世昌表示，2019年國內房地產市場回溫，帶動換屋族群出籠，不少建商推案開始「順時中」，大舉推出40～60幾坪的中間坪數房型。但今年房市在疫情衝擊之下，市場主流買盤又回到首購族身上，這9家未放棄小宅市場的豪宅建商，反而意外受惠。

住展調查指出，這9大豪宅建商預計在今年開賣的建案，分別是「大隱信松廣場」、「華固月河」、「央泱長虹」、「潤泰央北案」、「文心央北案」、「首泰城人之美」、「吉美信義」、「忠泰繪」與「東騰界」。這9筆新案，均有規劃30坪以下的小坪數房型。

何世昌指出，從今年上半年大台北房市推案狀況來看，因建商眼見去年房市景氣好轉便放大坪數，今年中間坪數的房屋供給量激增，主要就是看好中產階級與換屋族群的需求。

但人算不如天算，誰都沒料會被疫情倒打一把，換屋族買氣頓時受挫，這9家豪宅建商宛如有「神感應」！恰好迎合首購族需求，也算是意外中到大獎了。