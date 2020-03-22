北市豪宅指數增幅全球第三 房貸限令難鬆綁

北市豪宅指數增幅全球第三，央行不敢解禁豪宅房貸限令。雖然新冠肺炎疫情引發外界憂心房市還會再下行，但央行上週理監事會議仍未鬆綁豪宅貸款，據了解，幕後關鍵原因在於國際機構評比在去年第三季台北的豪宅指數增幅在國際間已排名第三，這份統計數據已有央行理事提供給央行，對此央行高度重視，因此這次理監事會議未解禁豪宅貸款。

這家國際機構為RePro Knight Frank（瑞普萊坊），是在去年11月中旬發出最新的全球豪宅指數調查報告，根據這家全球知名的地產顧問機構在2019年中旬所發布的調查統計顯示，截至2019年9月，全球主要的45個城市豪宅裡，台北豪宅房價以去年第三季年增率8.9％，在全球排名第三，亞洲第一，而前二名則分別為莫斯科及法蘭克福。

這份「全球豪宅指數」主要是追蹤全球主要城市的成交總價前5％的豪宅價格表現來評比及排名，台灣之所以近一年來的豪宅價格復甦力道強勁，該機構認為是受惠於中美貿易戰所帶來的資金與產業回流效應，和對股市及未來經濟成長的樂觀預期。

正由於台北豪宅價格復甦力道在全球名列前茅，使央行不敢掉以輕心，再鬆綁對於豪宅貸款的貸款成數最高六成限制。據了解，央行評估認為豪宅市場和一般房貸市場不一樣，因此，倘若要助一般民眾減少房貸負擔，直接從降息著手，而至於豪宅市場的買賣，較與一般民眾無關，但卻會發揮引導整個房市價揚的作用，如此一來並不利民眾節省購屋負擔，甚至還會再燃起投資炒作房市之風，所以央行此次理監事會議雖然大降息，但並未解除豪宅貸款的限令。

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