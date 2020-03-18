新店山上別墅全住有錢人？在地人曝內幕

買房不僅要考慮房價，還有人著重於交通便利性，有的則是環境清幽程度。日前有網友提到，發現新店安坑山區有許多住宅區，且蓋得都像是別墅，直覺認為是有錢人的社區，讓他好奇詢問「新店山區別墅群的卦？」，也有在地人點出黃金區。

一名網友在PTT表示，最近發現新店安坑山區附近，有許多別墅型住宅，例如玫瑰城、台北小城等，覺得住戶可能以有錢人居多，讓他感到非常好奇，於是PO網詢問是否為真，不少人回應「有蛇。我老闆住過一陣子華城，後來搬去大安路」、「朋友住玫瑰中國城，還洋洋得意嫌我住台北市區太吵」。

還有人點出，其實「玫瑰城、台北小城」住戶並非富人，「濕氣重常起霧，之前待安防公司在華城山下，蠻多政商藝人客戶都在上面」、「貴的是青山鎮跟華城」、「你完全舉例錯社區，那兩個只是人多」、「華城讓我開眼界，進去有2個哨口」、「實習生家住那裏，後來回國念繼續念書，小學、中學念康橋」。

在地人回應「當地人說明一下，因為那邊都是山上，所以房子要大一點、好看一點才賣得出去」、「我老北很多年前買的不到三千萬，之前有鄉民說現在三千萬在雙北市只能買大一點的電梯大樓，是對的，好一點的大概只能買室內三十多坪，市區還是比較值錢，我家室內七十(坪)，但現在也四千(萬)左右而已，太山上了。長住族群是小台商、退休軍公教、法官和醫生，這種中產階級，以我觀查，真正有錢人大多住不久，或是台北市中心就有七、八千萬的房子，假日才來住的」。

文章來源：PTT原文/double21

文章來源：PTT原文/kymco9999

（中時電子報話題 鄭玉如）