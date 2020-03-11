興富發台灣大道商辦案 四成買主是台商

受新冠肺炎疫情影響，中台灣大批台商因此滯留台灣，乾脆到處賞屋置產，逆勢帶動台中商辦產品的買氣！興富發（2542）台灣大道商辦預售案「台中TOP1」環球經貿中心，今年初正式進場，在低自備助攻下，自農曆春節至今，預估銷售金額約達8億元，還有台商一口氣砸下2億重金、買下一整層500坪置產。

興富發專案經理張瀚升表示，「台中TOP1」環球經貿中心是興富發繼七期「鼎盛BHW」、「CBD時代廣場」、「NTC國家商貿中心」商辦大樓之後，在台中再度打造的國際級A辦大樓案，總銷金額約60億元。

張瀚升表示，全案自去年潛銷至今，整體銷售率已達七成，台商買家就占了四成；其中約有6組台商，分別大手筆買下一整層500坪、每層樓售價約2億元的辦公空間；另如中小企業、傳產業主，分別購置70-120坪辦公室的也不少，目前能一整層銷售的樓層已經所剩不多。

七期台灣大道已成為台中百貨、飯店、商辦等產業爭相卡位的區段。

「台中TOP1」專案賴黎軒表示，位於台灣大道與環中路三段的「台中TOP1」環球經貿中心，因為祭出低自備策略，訂金、簽約金與開工款只要總價的3％，工程期間還零付款；買主只要自備99萬元起，也就是總價的一成，即可購買70-500坪的商辦；交屋時，興富發再提供5年10期無息貸款一成，堪稱是全台唯一推低自備的商辦案，因此吸引台商與置產客的目光、締造銷售佳績。

「台灣獵地王」興富發，今年2/19大手筆砸下83.75億元、以每坪323萬元，標下達新工業在台中七期大遠百旁、台灣大道上的2,593坪「地王」，近期將規劃打造「聯合銷售中心」，集中銷售興富發在台中地區的商辦與住宅產品。

興富發規劃中的台中七期「聯合銷售中心」，預計銷售個案，包括台中高鐵特區「夢幻誠」、「文心愛悅」，以及預計329檔期進場的「市政愛悅」，還有規劃中的七期「市政路」辦公大樓與「台灣大道」複合式商辦、百貨大樓案；單是上述兩座商辦產品，總銷預估高達370億元。

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