六都買賣移轉棟數 年增6.2％

新冠肺炎疫情為回溫的房市帶來不確定性，不過今年前兩個月，房市在強勁剛性需求支撐下，交易仍持續擴量，六都買賣移轉棟數合計3.35萬棟、年增6.2％。業者分析，總統大選與肺炎疫情初期並未燒熄房市熱度，不過隨著疫情延燒，房市難免受到衝擊，3月買賣移轉棟數將是重要觀察指標。

六都地政局2日公布最新建物買賣移轉棟數，2月六都合計移轉1.8萬棟，因工作天數較多，月增16.4％、年增52.8％。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，前二月買賣移轉棟數主要反映去年12月及今年1月的市場狀況，今年初雖有總統大選，不過政局因素對房市影響不大，新冠疫情也尚未擴散，房市維持自住回流、穩健回溫的格局，3月移轉棟數將反映2月的市場交易狀況，才較能看出疫情與股災對於市場是否造成直接衝擊。

以六都前兩月買賣移轉棟數來看，全台各地的房市熱度，與去年初的「北溫南熱」不同，今年初台南、高雄均呈衰退，高雄衰退約一成最多，不過南高以外四都則多有成長，桃園年增23.8％、台北市14.6％較明顯。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，今年北部因屋主價格鬆動，成交量有較明顯回升，南部房市則因去年縣市長選後榮景，基期較高，議題淡化、供需回歸基本面後，今年交易量較去年為低。

六都前二月房市表現則以桃園最為強勁，包括龜山、中壢等區都有明顯成長。台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，桃園房價為北台灣最低，加上航空計畫、亞洲矽谷計畫、捷運路網等公共建設動工，又進入交屋高峰期，桃園主要行政區交易量多有明顯成長。

房仲業者認為，台灣新冠肺炎疫情尚未出現大規模感染，民眾不致過於恐慌，近期各大房仲門市業績未有明顯衰退，不過全球疫情仍持續增溫，對經濟造成相當衝擊，未來房市變數大，首季市場交易仍有極大挑戰。