疫情燒不停 房市多空逆轉

新冠肺炎疫情延燒一個多月，已成為房市最大不確定性，屋主心態出現轉折，近二個月來，待售物件降價數量大幅增加、調漲件數大幅減少，而過去漲多的大台北以外房市，以及店面及土地等產品，比往年出現更多降價案件。

根據屋比房屋統計網路待售案件，今年前2月曾調降開價的待售物件5,494件、調漲為3,147件，和去年同期屬於縣市長大選後一片看好的「蜜月期」相比，降價物件增加了26％、漲價物件減少了21％，雖調漲、調降案件數量在全台總計30多萬件比例不算高，但房價原本的多空力道拉鋸，已可看出賣方看空力道已漸增加。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，去年初適逢縣市長選舉剛出爐，「韓流」、「拼經濟、發大財」的口號在全台遍地開花，讓不少屋主為之振奮，心態已不再全面悲觀，反觀近期，因新冠肺炎疫情衝擊，不僅零售觀光市場急凍，房市買氣也出現觀望的狀態，也使得屋主心態出現轉弱，開價調降的情形開始增加，不少屋主想落袋為安。

從這二個月屋主開價降幅超過一成的案件來看，去年初多在非都會的郊區，前三名縣市分別為花蓮、桃園、屏東，不過今年以來則明顯移轉至都會區，桃園、台中、台南、高雄均有百件以上的物件在近期降幅逾一成；若以產品型態來看，最大宗的住宅數量變化不大，不過土地大增了逾八成、店面也增加了14％，因台商回流受惠最多的廠房、商辦產品則少有大降價的狀況。

陳傑鳴指出，去年以來台商回流投資爆發，全台土地市場交投熱絡，不少區域上漲二至三成，近期因疫情使一些地段較差或漲幅過大地區的土地有回檔可能，只要疫情利空還在，房市前景就不明朗，信心度較不足的屋主先求落袋為安，出現買方撿便宜。