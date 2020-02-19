台中七期商辦 總銷上看600億

達新工業位於台灣大道的「七期地王」標售案，改寫七期商用土地新高價，為台中商用不動產注入強勁撐盤動能！2020年已知包括聯聚、豐邑、中悅、興富發等重量級建商，都規劃於七期推出A級商辦大樓案，總銷金額預估超過600億元，七期商辦推案量創新高可期。

其中，興富發建設在台中七期推出A級商辦大樓最為豪氣，近幾年已陸續推出鼎盛BHW、NTC國家商貿中心、CBD時代廣場，以及位於台灣大道與河南路口最新的「台中TOP1環球經貿中心」共4棟商辦大樓，總銷金額超過400億元，近10年平均每年推出1萬坪商辦，顯示興富發對台中商辦市場的興趣濃厚。

事實上，近年來因為貿易戰，促使大批台商返台購地與投資設廠，帶進充沛的資金，吸引建商爭相購置土地增加庫存量，2019年單是七期的土地就有近200億元的交易金額；其中，豐邑建設去年1月從親家建設手中購入市政路與河南路口、總面積廣達2,493坪土地，成交總金額高達66.5億元，換算每坪單價266.7萬元最受矚目。

豐邑建設總經理邱崇表示，在七期已陸續推出「豐邑A8市政核心」與「豐邑市政都心廣場」兩棟商辦大樓，無論銷售率或是出租率同樣亮眼。因此豐邑對商辦市場頗具信心，位於七期市政路與河南路口的土地，預計今年推出A級商辦大樓，總銷金額初估超過250億元。

此外，聯聚建設繼七期新市政中心頂級豪辦「聯聚中雍大廈」大受好評後，預計今年第四季再度於七期朝富路推出第二座頂級商辦「聯聚中匯大廈」，規劃坪數在100坪左右，總銷金額約125億元。

七期商辦的買氣與出租率同樣表現亮眼。有台中最貴豪辦稱號的「聯聚中雍大廈」，每坪單價達55至70萬元，創下台中頂級豪辦單價新高。單是億豐工業就大手筆砸下逾8億元重金、買進3個樓層6戶，以及某大戶以10億餘元、買入4個樓層共8戶，占了近兩成的產權，手筆驚人。

此外，中信金控委託大陸建設規畫打造的「中信金控金融大樓」，位於惠中路與市政北七路口，採取只租不售的方式，在產權單一具完全主導性的前提下，引進完善物業管理，吸引許多重量級客戶進駐，商辦租金行情每坪介於1,200至1,300元。