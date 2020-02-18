上網看屋熱搜前五大 北市國宅意外上榜

永慶房屋集團調查民眾元月上網熱搜物件，彙整出雙北民眾喜好條件，受限於台北市單坪價格偏高，因此可接受20年以上中古屋，國宅更成為熱搜點，至於新北市多半閱覽10年內新古屋。

永慶房產集團根據永慶房仲網，統計雙北市今年1月網路物件點閱的排行前五名熱門社區，台北市熱門點閱第一名是中山區的「大直美堤花園」，而大安區與文山區分別囊括2個，包括大安區的「大安國宅」與「成功國宅」，而文山區則有「世界山莊」與「觀星台北」入榜。

上述五大社區屋齡，大都是20年以上中古屋，同時距離捷運站不遠，永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析，當前房市以自住買盤為主力，自住客多半觀察兩大重點，一、交通便利性；二、價格。反映在熱搜五大社區都座落捷運站不遠處，此外，台北市前五大社區當中有兩個為國宅，顯示國宅價格相對其他大樓社區來得實惠，成為吸引民眾閱覽的重要因素。

至於新北市熱門點閱前五名社區，有「美河市」、「新巨蛋」、「海洋都心」、「巨蛋」及「玉上園」，謝志傑表示，觀察前五名社區中有四個社區屋齡都在10年內，意味著，新北民眾對於新古屋需求較高，偏好屋齡相對年輕的社區，此外，交通仍是購屋族群重要考量因素，五大點閱社區中有四個鄰近捷運站。

謝志傑進一步認為，由於「海洋都心」平均總價不到新台幣800萬元，對購屋預算有限的首購族有一定吸引力，也可以預期，新北市首購族的總價區間落在1000萬元以內；若是預算相對充裕或換屋族群，則會選擇新店區與板橋區，位處新北市精華區，發展成熟且交通便利，部分社區則是主打到站即到家概念，也成為一定優勢條件。

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