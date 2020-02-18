趙正義：疫情不影響投資人競標大型不動產

仲量聯行（JLL）今（18）日發布《新冠病毒與亞洲不動產影響》報告指出，新冠肺炎爆發帶來很大的影響，短期考驗全球供應鏈，房地產市場的相關交易，也可能延遲；預期下半年，風險可望下降。仲量聯行台灣分公司董事總經理趙正義表示，在台灣方面，疫情已衝擊房市賞屋和成交，但對商用不動產市場來說，還沒影響到投資人競標大型不動產的備標作業。

仲量聯行這份研究報告指出，至於疫情衝擊亞洲各個產業方面，要以零售、旅遊受到最直接的衝擊，打擊最大，線上消費則有相當程度獲益；預期疫情維穩之後，原本延遲的房地相關交易將會恢復，並且出現補償式增長。

仲量聯行這份《新冠病毒與亞洲不動產影響》報告，是針對商辦、零售、產業、投資交易等面向，說明各別影響。

仲量聯行董事總經理趙正義表示：「我們預期風險會逐步下降；雖然短期導致房屋交易延遲，但賞屋、詢問度不減，國內營建業將隨著疫情趨緩恢復。至於商用不動產市場方面，受到疫情影響較小，辦公室租賃依然滿租，投資人也積極投入大型標案的準備工作。」

另外就新冠肺炎影響亞洲商用不動產市場的現象來分析，仲量聯行表示，在商辦市場方面，經濟與政治不確定性，本就帶來阻力，因此，早在新冠肺炎爆發之前，上海、北京、香港的租金已走跌；台北則因空置率低，租金看俏。如今疫情肆虐，中國的租戶將採取更加保守的租賃策略；至於香港方面，受到示威運動影響，租戶推遲房地產決策，隨著疫情蔓延，預期還會進一步拖延。

新加坡方面，去年因為香港示威運動成為意外贏家，原定在香港舉辦大型會展改到新加坡舉辦，遊客也從香港移轉；如今，新加坡是中國之外，確診病例最多的國家，不僅國際旅客下滑三成，企業也因此推遲搬遷或擴張計畫。

仲量聯行報告指出，疫情有助「靈活辦公」的實踐，且進程更推前，概念不再侷限於共享辦公，也延伸到居家辦公；以日本為例，疫情並未衝擊租賃需求，甚至一些企業考量東京奧運可能會造成交通壅擠，已著手在公司周邊租衛星辦公室，讓員工能靈活辦公。

在住宅的部分，疫情帶來的不確定性壓抑市場，交易將會推遲。至於投資市場，投資者可能會重新布局，預料2020上半年的投資總額與同期相比，會大幅下降；仲量聯行預期，今年下半年風險會減弱，投資額有望反彈。至於資本價值應可維持，收益率則恐遭壓縮。

展望未來，仲量聯行表示，疫情爆發提醒社區衛生的重要性，這觀念也將延伸到房地產，例如：企業將尋求更高規格的產品，例如：具備良好的通風和過濾系統，以便提供員工更安全、健康的工作環境。

另外，疫情也將促使Proptech的發展，例如：研發能針對辦公樓、購物中心及醫療中心等公共場所，進行檢測、消毒、清潔和運輸的智能機器人；或利用物聯網等強化公共場所的體溫等監測資訊，藉此判斷危機發生位置，並發送警報等；無人自駕車或空中運輸工具，則能改善物流檢疫或作為缺工的長期解決方案。

新冠肺炎疫情發威 高力國際：投資人可危機入市

新冠肺炎病毒疫情大爆發，導致全球製造業與服務業營運上出現壓力，而有「世界工廠」之稱的中國大陸更是首當其衝。高力國際建議，商用不動產投資人，應掌握此時「逢低進場、危機入市」的機會點。

高力國際表示，為了解該疫情對於中國大陸經濟衝擊，針對房東、租客以及房產投資人進行超過700個電話民調，最後做出三項投資建議，首先房東應該積極傾聽租客經營需求；擴大電商、數據中心等投資規模；最後房地產可能出現價格修正，提供投資人一個「逢低進場、危機入市」的機會點。

高力國際今（18）日公布「新冠疫情對中國商業地產市場的影響」研究報告。

為了深入了解市場對於疫情影響的真實看法，高力國際近兩天對於中國大陸的受訪者，包括：業主、承租、投資人等專業人士，進行超過700個電話調查，展示商業地產市場參與者所面臨的挑戰，以及如何在未來幾個月及全年，做出自我調整，以應對疫情影響。

高力國際這項報告指出，調查顯示，在辦公市場方面，業主和承租戶對於2020年前景預判，有所出入。業主相對而言，稍顯樂觀，而45％的承租，已經明顯感到業務量有所少。

受訪業主中，59％認為辦公租金將保持相對穩定，29％預計租金會有下調壓力。在空置率方面，40％的受訪業主認為空置率會保持不變，而有40％預計會出現小幅上升。自疫情爆發以，已有一些業主積極與承租對接。

高力國際建議業主，應主動與承租戶溝通，以穩定、增進與現有承租戶的關係。

在電商、零售業方面，這項調查顯示，零售業受到疫情嚴重衝擊，有88％的受訪零售商表示，收入下降。

另外，有40％的零售商預期今年第二季度，客流將有望復甦。

而24％，則認為需要等到下半年才會復甦。在數據中心市場方面，高力國際調查，中國大陸國內多數企業的春節假期已經結束，據高力國際物業及資產管理服務部的調查，79％的受訪企業，已在2月10日正式復工。

然而，基於對於疫情擴散的擔憂，81％的受訪企業選擇安排員工在家，遠距辦公。高力認識，這意味著遠距辦公，在中國大陸，將成為趨勢，並使原來已激增的數據使用量，進一步攀升，帶來數據中心的更多需求。

調查顯示，數據中心營運商認為他們將從遠距辦公的需求成長中，進一步獲利，54％的受訪者預期2020年數據中心租金將上漲。調查中，30％受訪者預計數據中心機具租金將在2020年上漲10％，15％的受訪者預期上漲10~20％，而9％預計上漲幅度將超過20％。

在物流市場方面，報告指出，這波疫情將使得電商業應在未來獲得成長的契機。本次高力國際調查結果顯示，45％的受訪者為物流物業發展商，而34％為電商企業，因此應可準確反應業主和租二者的觀點。受訪電商企業中有24％認為，2020年線上銷售將同比增長15％，而31％的受訪者則認為有15％或更高。

就租金預期而言，結果較為平衡，有40％預期租金將同比增長，但43％認為租金將可能因租要求優惠或免租期政策而下降。空置率預期有32％認為會有所攀升，但41％認為線上銷售的增加，將使空置率下行。

在投資市場方面，報告預期，投資總額估值可能會在短期被壓低，但應會在下半年反彈。自疫情爆發以來，國際投資人大多呈現觀望態度，但中國大陸國內投資人，仍保持活躍。

高力國際表示，此次調查對象，包括來自138個辦公大樓業主、337個辦公大樓承租戶、74個零售物業業主和承租戶、105個數據中心營運商，以及70個物流物業業主和承租，並與大量客進行有關商業地產資產估值和投資情緒的詳細討論。

調查涉及的城市，包括：北京、上海、廣州、深圳、成都、南京、蘇州、杭州、瀋陽、大連和西安。從一線城市到新興市場，都有涉及。