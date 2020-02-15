每坪290萬！「西華富邦」頂樓天價成交

高總價豪宅市場再傳喜訊，北市大直指標豪宅「西華富邦」B棟頂樓2戶，1月中旬以總價9～10億成交，買家為「博信國際投資」，換算每坪成交價格約290萬元，改寫近年區域天價。

根據「西華富邦」謄本顯示，B棟頂樓42樓的兩戶已拍板成交，建物謄本登記日期是在1月中旬，1戶坪數為199.93坪，包括建物142.61坪及停車位五個，以及另一戶200.2坪，包括建物142.88坪及5個停車位，總計產權登記坪數為400坪。謄本顯示買家為僑外資「博信國際投資」，主要營業項目為一般投資業。

根據謄本顯示，買家已向玉山商銀擔保債權總額5.33億元。依此反推這兩戶的總成交價高達9～10億元；換算每坪成交價約290萬元。「西華富邦」的投資興建業主宜華國際副總蘇慶福表示，「西華富邦」總銷達450億、共198戶，扣除西華飯店、台北萬豪酒店和宜華國際老闆劉文治保留的10戶，可售戶為188戶，2016年完工迄今累計賣掉100多戶、待售不到40戶，銷售率逾八成。儘管最近疫情發威，但賞屋客戶一直持續，不少都是海外台商。

目前內政部實價登錄資訊顯示，「西華富邦」一直是話題豪宅，2015年曾創下每坪290.6萬元的最高價，每戶總價高達4.36億元，樓層在39樓；這三、四年揭露的實價資訊顯示，高樓層每坪行情都維持在200萬元以上，至於中低樓層也在140萬以上。

近幾年陸續交屋進駐的住戶，也不乏富豪名流，包括「半導體教父」台積電創辦人張忠謀、「印尼紡織大王」宋良浩孫子宋大江、知名金屬水龍頭供應商路達集團董事長吳材攀、富邦集團蔡家等赫赫有名的人物。