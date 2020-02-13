房市傳疫外 台商客源「被消失」

根據13日最新出爐的住展風向球顯示，1月房市來人、成交量，明顯呈現「雙降」，總分降到29.7分，創下近11個月新低點。且新冠肺炎疫情已波及房市，不少案場傳出對賞屋客強調「最近沒台商來看房子」，消除不必要顧慮，台商客源儼然「被消失」。

住展1月風向球顯示，1月已跌到29.7分，月減1.8分，已連續四個月下滑，對應燈號則已連續二個月亮出藍燈。在六大觀察指標中，只有議價率一項分數維持平盤，其餘五項指標全部下跌。

住展雜誌研發長何世昌表示，1月風向球分數下挫，主因是受到總統大選、春節使工作天數減少、新冠肺炎疫情三大利空構成的完美風暴衝擊，使市況下探。

其中，預售屋推案量僅約300多億元，月減約百億元，新成屋釋出的戶數，也同步減少至500多戶。

何世昌指出，雖然業者擔憂疫情會拖累房市，但在開價上，並未放軟，從議價率分數來看，新案開價還是踩得很硬，並不因疫情擴大而降價，多數業者現在還在觀望階段，沒人願意開出第一槍，預期第一季明顯降價的機率微乎其微，但若疫情延續到第二季，屆時建商降價意願或許會提高，買方才會有較大的殺價空間。

在來人組數方面，指標建案每周約21.6組，月減2.8組；在成交組數方面，1月平均為1.6組，月減0.3組，來人、成交組數，下滑幅度都上月更明顯，尤以豪宅、換屋型產品所受衝擊最大。

何世昌表示，每年春節雖然是購屋淡季，但是台商返鄉歸國的購屋旺季，所以往年春節不打烊的建案，銷售重心多會瞄準台商；不過，受到近期境外移入新冠肺炎患者，多位身份是台商，使得「台商」兩個字，變得格外敏感。

何世昌認為，房市從去年一片樂觀，急轉直下，預期在疫情未降溫之前，房市恐難脫離藍燈期。由於疫情前景難測，建議業者勿掉以輕心、過度樂觀，若能率先微幅降價壓低風險，先賣先贏，獲利入袋為安，或許是安全的選項之一。