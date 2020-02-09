屋主信心轉弱 待售住宅激增

新冠肺炎疫情持續蔓延，開春後屋主信心開始轉弱。根據屋比房屋調查網路待售物件的新增數量，開春後一周待售住宅新增了5,003件，比起去年平均每周約有3,063件，增加超過六成，疫情未來影響時間及層面仍難預估，但已讓部分屋主信心鬆動，降價求售。

屋比房屋調查顯示，去年全年平均每周新釋出量約3,063件，新冠肺炎首例確診前七天（1/14～20）新增待售住宅為1,734件，在首例確診後七天（1/21～27）新增量為2013件，新春開工後一周（1/30～2/5）則新增了5,003件，年後短線賣壓明顯大幅增加。

專家分析，除了新春開工的季節性因素造成短線賣壓大幅增加，疫情也是造成賣方信心鬆動的主因。

從待售住宅平均開價來看，全台住宅從疫情爆發前的每坪平均開價32.7萬，到開工後一周僅剩下每坪31.2萬元，開價跌幅約5%左右，顯見部分屋主心態出現鬆動，願意降價出售的動作非常明顯。

屋比房屋總經理葉國華表示，去年全台房市受惠於台商回流引爆、自住買盤出籠等利多激勵，迎來一波不錯的買氣，不僅建物買賣移轉棟數攀上代表復甦的30萬棟門檻，屋主信心開始轉強，議價空間縮減、開價緩步走揚，不過年前疫情爆發，傳播速度和影響層面都不在2003年的SARS之下，住宅短線賣壓大增，且新增物件價格調降，疫情延燒已反應在房市屋主信心上。

葉國華指出，這波新冠肺炎對於房市短期衝擊難免，短線買氣可能出現下滑，疫情若能在第二季獲得明顯控制，對房市影響將相當有限，預估2020年房市「先蹲後跳」機會不小。

而對於購屋者來說，若看好去年台商回流投資引爆將拉升未來台灣經濟復甦力道，不妨可趁目前屋主信心偏弱，進場看屋議價，也許將有撿便宜、買到低價的可能。