板橋新埔站店租 直逼台北東區

捷運環狀線通車效應，帶動人流版圖重新洗牌，店面租金也水漲船高。根據最新實價登錄顯示，板橋新埔站出口旁一間9坪小店面，以月租金13萬元出租，租金單價每坪達1.43萬元，為近年新北次高單價店面，直逼台北東區行情。

捷運環狀線通車，串連起新北市新店、中和、板橋、新莊等衛星市鎮，也與既有的放射狀台北捷運系統串聯，產生多個雙捷運交會站，其中環狀線的新埔民生站則與新埔站以站外轉乘的方式連結，長年交通黑暗期結束，也帶進新的人流，不少零售業優先卡位。房仲業者評估，原本就屬高人流、大站的捷運站，更因環狀捷運通車而受惠。

根據實價登錄顯示，位板橋民生路三段、新埔站號出口旁的一間面積9.08坪小型店面出租，租金單價高達每坪1.43萬元，租客為女裝業者。該案是板橋店面實價租金最高單價，歷年來在新北市也僅次於2017年永和頂溪站旁店面每坪1.52萬元，新北市捷運站旁、人流充足的商圈店面，租金單價水準已不下於近年衰退的台北市東區商圈。

台北市主要商圈近年發展欠佳，不少零售業在租金成本與效益的考量下，轉向區域型商圈、小型店面，平價商品、藉由實體通路的大量人流與電商通路輔銷，帶動了商圈店面主流的改變。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，板橋商圈以府中、新埔站周邊最為成熟，該店緊鄰新埔站捷運出口，周邊多為手搖飲及服飾等業種，加上屬於大店面切割的小坪數店面，對房客來說，小坪數承租壓力小，增加出租率，對房東而言，反而增加單坪租金效益。

此外，台中逢甲夜市文華路上去年11月一間24坪店面以38萬出租，每坪租金達1.57萬元，為逢甲夜市歷年實價租金單價次高。新北、台中核心商圈店面租金續強，也顯示雖然台北商圈成長受限，但零售業朝向高效、高人流的街邊店面展店需求不墜。

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