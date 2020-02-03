六都1月買賣移轉棟數 月減3成

六都地政局3日公布1月建物買賣移轉棟數，六都1月合計1.55萬棟，月減30.5％、年減21.6％，房地產業者分析，若扣除工作天數因素，整體市場仍維持一定熱度，2月工作天數完整，有機會出現較大幅成長。

房仲業者分析，今年1月因農曆春節導致工作天數較少，加上去年因為2018年九合一大選後帶動全台一波房地產買氣增溫、墊高基期，使今年1月買賣移轉棟數無論與上月相較或與去年同期相較上，都出現較大減少幅度。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，通常移轉登記會較實際交易遞延1個月，去年12月仲介業交易量普遍增溫，然而1月辦理過戶的時間因農曆春節被排擠，工作天數比去年1月少了6天，約少26％，相對於整體移轉量減少22％，整體房屋交易熱度還算正常，預期2月移轉棟數會有較大增長。

根據六都地政局資料，六都1月買賣移轉棟數普遍較去年12月減少24～36％，較去年同期減少4～35％，其中，桃園市年減幅僅4％，在六都中相對健穩。台灣房屋智庫經理陳炳辰表示，桃園市除了二大熱區桃園區、中壢區維持穩定交易動能，包括龜山區、觀音區等地有較多建案交屋，加上桃園航空城、亞洲矽谷等重大建設發酵，以及相對於大台北低廉的房價，仍穩定吸引買盤轉進。

業界普遍認為，武漢肺炎疫情仍是影響後續房市交易量的主因之一。吉家網董事長李同榮表示，若疫情能在一個月控制，房市影響層面只會因觀望心態產生交易量萎縮，若疫情擴大，影響層面將持續一到兩季，房價也會由漲趨跌。李同榮表示，疫情擴散所產生的「人性恐慌」，導致經濟活動更加停滯，但只要「人性恐慌」因素降低，利空出盡後，市場仍將回歸基本面的發展軌道。