北台灣房市今年推案衝1.3兆元

住展雜誌調查，2020年估計全年北台灣推案量有機會挑戰1.3兆元史上最大量；不過，受到武漢疫情干擾，專家認為若國內疫情範圍小，對房市影響程度會比SARS小，但若疫情擴大，可能會為短期房市投下變數，直接牽動建商上半年推案時程。

住展雜誌研發長何世昌表示，最新調查顯示，建商預計今年的推案量可望挑戰1.3兆元，但究竟能不能達標？要看這一波疫情嚴重程度。他直言現在都言之過早，因疫情高峰還沒到，市場展望相對難料。

住展雜誌調查，2019年北台灣推案量約1兆921億元，較2018年略減200多億，年減幅約2.3％，但仍排名北台灣史上第四大量。展望2020年，北台灣推案量有機會挑戰1.3兆元的史上最大量。

何世昌表示，雖然去年北台灣推案量略縮減，但大部份縣市呈現正成長，只有台北市、新竹衰退，但預料今年推案量將有大幅度成長。住展調查也指出，2019年北台灣推案量最大的都會，落在新北市，全年高達約4,648億元，主要是剛性需求強勁，建商推案信心倍增，土地供給量大的重劃區掀起一波波推案潮。

至於年增率最高的都會，則是沈寂多時的基隆，基隆2019年案量約145億元，年增約8成。年增幅居冠，原因是2018年基期太低。從基隆市歷年經驗來看，沒超過200億元以上都不算大量。

展望2020年，何世昌認為，因2019年買氣回升、成交量明顯上揚，業者普遍樂觀看待後市，促使2019年核發建照量爆出大量。預期新北市、桃園，新興重劃區推案動能依然充沛；至於台北市、新竹，都更案量將連袂衝高，尤其台北市可能激增1,000億元以上。

何世昌估計，北台灣2020年推案量將比2019年成長15％～20％，全年推案量可能落在1兆2,560億元～1兆3,110億元，直逼2013年的1兆3,467億元史上最高峰紀錄。但建議業者應提防超額供給，以免因推案量湧現，反而讓銷售減速。