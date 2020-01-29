新春遇上黑天鵝 房市恐黯淡

房市儼然遇到2020年第一隻突然飛來的「黑天鵝」！武漢肺炎來勢洶洶，今年春節連假的銷售表現，相較往年顯得黯淡無光。房地產業者預期，疫情很有可能擴大衝擊股、房兩市，不能掉以輕心。

今年春節連假，房市在天氣濕冷及武漢肺炎疫情影響下，大多數案場來人和成交表現不如往年，檔期相對黯淡。海悅國際總經理王俊傑表示，今年海悅全台61個案場多數從年初三開張，少數則是初四或初五才營業，剛好碰上武漢疫情擴大，總體來說新春連假房市來人和成交狀況勉強和往年農曆年持平。

至於武漢疫情若持續擴大，會不會影響開春後房市？王俊傑表示，對照2003年時爆發的SARS疫情，當時通訊軟體還沒那麼發達，官方數據也可能被過濾，但仍嚴重波及各行各業，此次疫情若持續升溫，那麼應該是國安層級了，尤其通訊軟體傳遞疫情訊息速度快又廣，如果疫情擴大，一定會衝擊房市，因此不能掉以輕心。

創意家行銷團隊則在新春連假中，線上29筆新案只有桃園「皇璽」「不打烊」，其餘多自初三起開張營業。創意家行銷團隊品牌公關陸宜表示，由於今年的農曆連假長達七天，如果30日、31日兩天再請休假，那麼連續假期將長達11天，很多人都已出國旅遊，加上天氣濕冷影響賞屋意願，因此來人和成交不如往年。至於台商客源，由於2020年總統大選已返台投票，過年期間返台賞屋也比往年冷清。

相對之下，遠雄房地產在今年春節連假舉辦「遠遊幸福五大洲，雄讚金家喜臨門」活動，全台24筆新案都不打烊，並針對正式簽約的已購客戶，提供暢遊五大洲抽獎的旅遊行程，結果新春逆勢開出紅盤繳出亮眼成績單。

遠雄房地產總經理張麗蓉表示，今年自初二～初五共四天的開張期間，全台來人總計2,400組，與2019年持平，成交15.6億比去年成長19％，光是新北市中和、板橋、新店、新莊就占總體業績63％，尤其在新莊「遠雄九五」大坪數產品成交2戶共1.6億元，最具指標性。