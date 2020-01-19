七期豪宅中坪數夯 鎖定企業二代

台中七期豪宅朝中坪數產品規劃成趨勢！2020年準備進場的寶輝、聯聚、寶璽等三大豪宅建商，過去七期推案動輒150坪、170坪，這次新案不約而同設定60～90坪之間的中坪數豪宅，主力客層看好企業二代。

其中，七期市政路府會園道新案「寶輝秋紅谷系列」，產品規劃70～90坪，不僅是寶輝進駐七期15年來的第一次，同時是寶輝首度推出豪宅標配案，總價設定在4,000萬～5,000萬元之間，鎖定崇尚新時尚、都會生活方式的企業二代，這也是寶輝七期豪宅案最親民的一次。

寶輝建設總經理蘇良智表示，寶輝15年來以前瞻性眼光，與國際團隊攜手合作，每一個社區都是見證七期發展的里程碑。從「寶輝花園廣場」、「寶輝世紀花園」、「寶輝一品花園」、「寶輝秋紅谷」，至今都是企業主指名進駐、資產保值首選。

不過，蘇良智表示，過去購買大坪數豪宅的企業主，大都是站在資產配置概念、以投資置產為主，當時七期豪宅規劃的產品設定在150坪以上、且以毛胚屋為主，「不只坪數太大、且毛胚屋還要耗費大量時間、金錢裝修」。

正因為寶輝觀察到未來的居住型態，在希望「坪數不用太大，最好有隔間配備」的住宅趨勢下，2020年春季將於七期市政路府會園道角地，推出「寶輝秋紅谷系列」稀有的70、90坪國際地標宅，引起豪宅市場的高度矚目，成為七期豪宅指標新案。

蘇良智表示，購買寶輝豪宅的企業主，都是因為喜歡寶輝的建築風格、產品設計、高品質服務與品牌信任。為了滿足「喜歡七期高品質生活、且擁有寶輝提供完善的服務與社區安全」的購屋需求，寶輝市政路新案首次規畫中坪數產品，且是首度採取標準配備案。

蘇良智強調，七期新案產品規劃三間套房，且擁有中、西廚房，是同等級CP值最高的產品，寶輝主力客層鎖定35～50歲之間、崇尚時尚與都會生活的企業二代。

此次市政路規劃為樓高35層鋼骨地標，更是以頂級豪宅「寶輝秋紅谷」為標準發展的新案，因此設計團隊以寶輝秋紅谷國際團隊為基礎，產品規劃雙拼、五部電梯，且戶戶大面開窗，總戶數約110戶，總銷約60億元。近期在廣告看板掛上後，詢問度熱絡。