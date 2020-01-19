選後趨保守 豪宅待售縮一成

2020大選藍綠版圖易位，此次選後一周與選前相較，全台豪宅待售量縮減一成、開價亦下修0.6～3.3％，相較於2018年底縣市長大選後，高資產族群加價大量丟出市場、測試水溫相較，此次高資產人士對後市態度明顯保守許多。

根據屋比房屋統計最近二次大選，選前、選後一周六都豪宅網路待售件數變化發現，此次總統大選除高雄減少4％之外，普遍都減少一成以上，市場氛圍呈現觀望不急售，豪宅屋主更下修開價，愈往南調降幅度愈大，高雄豪宅選後調降了3.3％。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，2020總統大選跟2018年底縣市選舉結果對豪宅市場信心有明顯差異，2018年縣市長選後，市場氣氛樂觀，也傳出進一步開放陸資購屋的討論，不少豪宅屋主加價賣屋，丟到市場測水溫，導致選後待售市場「量增價揚」，六都待售件數增加6~9％，平均開價調上調0.1~3.4％。

其中，高雄當時因候選人「貨出去、人進來、高雄發大財」口號打動選民，高雄房市能見度大增，當時選後高雄豪宅開價平均較選前上調了3.4％，而去年中南部房市也因房價基期低，買氣爆發，價量穩健上揚。

2020總統選後豪宅市場則明顯不同，去年至今台商回流投資爆發、未見打房政策推出，支撐去年房市與豪宅交易量價穩健回升，在大選剛結束後，外部兩岸政策、內部的住宅政策尚未明朗，不少豪宅屋主寧願先退場觀望，導致目前六都豪宅網路待售量較選前減少。

陳傑鳴表示，即使去年台商回流，不少台商現金買豪宅、一次買多戶，但整體豪宅市場買氣復甦仍有限、賣壓依然不小，去化時間長。

選後高資產人士保守觀望，部分選民在短期失望性氛圍壟罩、看壞後市下，寧願先降價只求出清，特別是之前飆漲最多的高雄豪宅，不僅價格降幅最大、賣壓也居高不下。