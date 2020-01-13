鄭欽天 喊今年賣千億房屋

興富發建設13日舉行40周年尾牙感恩餐會，總裁鄭欽天表示，去年興富發個案銷售達600億元，創下歷年第二高，期許今年能創下銷售千億元、萬戶房屋。興富發去年集團購地總計205.23億元，連續二年穩坐全台建商「獵地王」，未來五年預計有高達1,800億元房屋完工。

興富發去年交出漂亮成績單，銷售了480多億元的預售屋、以及110多億的成屋，其中台中、新竹等地的銷售貢獻最大，原本300多億元的餘屋已賣掉百餘億元，過去一些去化較慢的大坪數、豪宅型如「圓山一號院」、「松江一號院」也都順利結案，大坪數房屋只剩「雙湖匯」。

雖然去年因僅有台中「臻愛」、新莊「傑仕堡」二建案新完工，導致全年營收下滑，不過目前土地庫存量大，以未來五年能完工的建案總額約1,800億元估算，今年營收將會優於去年，明、後年更將進入建案完工的高峰期。

興富發副總廖昭雄表示，今年房市跟往年一樣，二～三房為主流產品趨勢不會變，許多新興開發區房市首購自住需求仍大，近年台商回流與2009年時不同，更落實到產業投資，創造更多的就業機會和房產需求。大選結束後，房市回歸基本面，新北蛋黃區總價帶1,000～1,300萬元、外圍700～1,000萬元、中南部600～800萬元的產品，能符合年輕人需求，加上優惠付款方式，將是去化快速的銷售主流。

2019年興富發集團大豐收，北中南推案開出熱銷紅盤，同時也朝向多角化經營，跨界商場、餐飲品牌，旗下有高雄悦誠廣場、貝可麗烘焙工坊、豐悦匯、探饈、雲咖啡。

鄭欽天表示，今年將是興富發改變創新的起始年，預計正式跨足飯店業，之後幾年也已經儲備好土地，2020北部、中部各有百億大案要進入市場，未來五年新屋完工量預計超過1,800億元，期許集團各領域都能遍地開花。

在多角化經營方面，去年商場「悦誠廣場」已開幕，未來三～四年內也將有三間飯店將陸續開幕加入營運，台南雅樂軒飯店120房預計2021～2022年試營運、金山凱悦溫泉飯店202房已取得建照，預計2022年營建，高雄在2023年也會推出近200房飯店結合住宅的產品。