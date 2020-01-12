豪宅回溫 大台北推案衝1,500億元

2020年總統大選落幕，蔡英文狂勝，市場人士普遍預期房市雲破天開、回歸基本面；據調查，不少豪宅大案今年推案將呈現遍地開花榮景，光是台北都會區豪宅新案將上看1,500億元，市場一片熱絡。

住展雜誌研發長何世昌表示，去年豪宅推案量、成交量都同步下滑，但「量縮」格局也使得市場的新增供給量相對減少，所以線上豪宅案都能賣得動，也沒有降價的壓力。不過，2020年總統大選後，選舉干擾消弭，豪宅供給量將傾巢而出，呈遍地開花，估計全年豪宅推案量將逾1,500億元以上，較2019年放量一倍。

據住展調查，不少指標豪宅已準備在總統大選後進行潛銷，目前比較確定的指標豪宅，包括南港的「世界明珠」總銷逾1,000億元，其中住宅棟總銷就高達800億元，可謂史上規模最大的單一預售案。而大安區則以「Diamond Towers」為領頭羊，總銷逾400億元；松山區的「潤泰敦峰」總銷達200億元，2019年底才剛完工落成，預計2020年選後將伺機正式開賣；另外中山區的「水綠清翫」，則已在潛銷。

至於新北市，淡海指標案甲山林「海上皇宮」，預計今年也將開案，此外，新莊將有「永鼎帝京」總銷達70億元。這一波豪宅推案潮，桃園也沒缺席，已醞釀多時的「麗晶花園廣場」，也將在今年登場，總銷高達100億元。

潤泰創新國際董事長簡滄圳認為，選後房市將不看淡，主要在於近年地價漲、工資漲、原物料更持續攀升，這些因素勢必推升通膨，也意味買房地產才最保值。

何世昌表示，選後的雙北市豪宅推案潮，除了推案量放大，坪數也有放大的趨勢；尤其，100坪以上的房型數量，也會大幅度增加。

何世昌分析，由於建商信心普遍樂觀，加上全台2019年核發的建照戶數頗多，預計選後推案將會先爆一波，今年1、2月的推案量勢必比去年更多，年增幅可能達到五成以上。選後消費者需要時間消化選舉情緒，房市應該不會有什麼激情，只會回歸到基本需求面，成交量若能持穩發展就算是及格。

市場人士指出，近四、五年儘管由剛性需求撐出房市一片天，但「輕豪宅」市場買氣也頗受換屋型、置產型客戶的青睞，以台北市來說，60～80坪的「輕豪宅」，市場接受度可望優於預期，預期總統大選過後，豪宅新案將有機會比2019年倍增。

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