選前觀望 房市風向球摔到藍燈

總統大選前房市明顯轉趨觀望，買賣雙方都放慢腳步，9日出爐的住展風向球，12月總分只有31.5分，較11月〈33.3分〉減少1.8分，分數連續三個月下滑，且對應燈號轉為藍燈，結束連續九個月的黃藍燈，年底旺季意外表現不如預期。

住展最新公布的風向球六大觀察指標中，預售屋供給、廣告批數、來人與成交組數等四項分數都下跌，議價率則持平，只有新成屋供給是分數唯一上升的項目。住展雜誌研發長何世昌表示，預售新屋市場受大選干擾，買賣雙方都明顯放慢腳步，但預料大選後，二月風向球可望回升至黃藍燈。

統計12月預售屋推案量持續減少至400多億元；新成屋供給卻放量至近700戶。其中，新北、桃園與新竹新案仍穩定釋出，唯獨台北市供給量急速冷卻。北市12月單一案量達15億以上的指標個案只有一個，不僅推案量驟降，連市況也明顯走滑，市中心與蛋白區同步冷卻，顯示新案市場買賣方多選在選前休兵。

受到總統大選投票日逼近的影響，業者的銷售信心也降至低點，12月報紙廣告量僅剩0.76萬批，何世昌表示，這顯示業者普遍評估大選會削弱消費者購屋意願，擔心選前廣告白打、預算打水漂，紛紛抽手暫停廣告，把銀彈留到選後。

來人組數與成交組數方面近期維持緩降趨勢，12月住展風向球追蹤的指標案，來人組數平均約每周24.4組，較11月的26.1組減少1.7組，總體來人組數已連續四個月滑落。

至於成交組數，12月亦降至約每周1.9組，較11月的2.2組減少0.3組，代表12月新案市場的成交表現並不出色，更是近半年來成交組數首次低於2組。尤其以大台北高總價、70坪以上的大坪數房型買氣較差，這類產品到了年尾仍看不到熱絡的曙光。

何世昌認為，雖選前的新案市況平淡，12月住展風向球更摔至藍燈，但其原因應是總統大選的干擾，預期只是短暫性因素，因為線上已有不少建案準備在選後推出，屆時供給量分數會快速拉高，屆時就看消費者買不買單。