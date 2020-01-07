台中三豪宅建商 搶進七期推案

台中房市買氣熱絡，帶動2019年總推案量高達逾2,800億元，不僅創下27年來新高，推案量更在六都中排名第二！不只台中外圍區域買氣熱絡，受惠台商資金回流，七期億元級以上豪宅表現同樣亮眼。包括寶輝、聯聚、寶璽等三大豪宅建商，2020年趁勢進場推案，七期新案產品規畫都在100坪以內，總銷預估超過200億元。

根據內政部實價登錄資料統計，2019年七期億元級豪宅共有12筆成交案，總交易金額達18.3億元，年增逾35％；其中，「寶輝秋紅谷」自2019年9月揭露頂樓兩戶5.1億元，單坪97萬元後，近期再傳出16樓總成交價1.5億元，每坪單價近88萬元的成交案，七期豪宅房市再攀高峰。

此外，台中市2019年土地交易金額655億元，交易量居全台第二高。其中，位在七期市政路的土地交易面積超過5,000坪，總交易金額約達114億元，包括聯聚、寶輝、寶璽、由鉅、豐邑、興富發、順天等知名建商在市政路上都有土地存量，未來將成為新一代豪宅、豪辦聚集地。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘表示，近年來七期豪宅交易明顯回溫，讓豪宅建商對於新推案更具信心；尤其這一波新案，基地位置都屬於絕佳地段，甚至是建商珍藏多年的黃金角地。

其中，寶輝建設率先掀起市政路豪宅之戰！2020年第一季將於七期市政路、惠文路黃金角地推出豪宅預售案，產品規畫70、90坪，總戶數63戶，預估總銷金額在60至70億元。這也是寶輝建設繼「寶輝秋紅谷」之後、七期最新豪宅案，近日已掛上嶄新的戶外定點看板，備受市場關注。

此外，聯聚建設七期新案「聯聚瑞安大廈」，基地位在市政路上、近河南路口，產品規畫為60坪，是聯聚建設近年來少見的中小坪數產品，總銷金額約53億元，預計2020年6月進場。

至於寶璽建設位在惠文路、近市政路的基地，目前正積極籌畫中，同樣預計2020年進場，總銷上看百億元。據聞，寶璽將聘請曾設計過世界地標級建築的國際大師為新案操刀，產品規畫與過去動輒百坪以上的大坪數推案有所不同，可望為七期豪宅市場注入耳目一新的氣象。