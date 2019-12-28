109年元旦新竹縣調降房屋稅 5成7民眾受惠

109年1月1日起，新竹縣1項及中央3項新制上路，除了中央每月「基本工資」調整為23800元，每小時基本工資調為158元外，縣長楊文科兌現的「調降房屋稅」選前承諾，適用109年度開徵的房屋稅，預計約有57.25％民眾受惠。

縣府指出，擴大調降房屋稅範圍及適用對象，包含7大重要調降措施，縣長楊文科競選承諾的安心成家，經核定符購房屋住宅補貼者，自核定日起就持有房屋期間，折減房屋課稅現值16％，核減3年。

其次，巷弄比照同一街路地段等級標準，減一級課稅，約7萬6千戶受惠；住家用房屋現值免徵房屋稅標準調高為11萬1千元，每年約2千戶受惠。取消房屋電梯設備加價評定，約1萬3200戶受惠。

另外，重行評定「房屋折舊率及耐用年數表」，約1萬6千戶受惠。國際觀光旅館、百貨公司、10層樓以上房屋，裝設中央系統型冷氣機、電扶梯等設備，也一併取消房屋加價課徵規定，約1200戶受惠。

房屋標準單價表從106年7月1日至107年6月30日及107年7月1日後，分別按9成及8成核計，約1萬7千戶受惠。

此外，中央新制「液蛋產品標示規定」訂定相關標示，「食品業者應保存產品原材料、半成品及成品來源文件之種類與期間」，要求食品業者完整保存收貨原材料、半成品及成品來源憑證，或經供應者簽章紀錄等文件至少5年。

（中時 羅浚濱）

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