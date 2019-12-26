北市新成屋價格 直逼預售屋

預售屋向來比新成屋貴上一成的傳統迷思恐遭顛覆。根據住展雜誌26日最新調查發現，台北市新成屋身價直追預售屋，價差意外縮小至4％不到，跌破專家眼鏡；至於宜蘭、新竹更是預售屋普遍比新成屋便宜，大大顛覆民眾傳統印象。

住展雜誌調查指出，台北市預售屋均價每坪約達86.9萬元，只比新成屋貴上每坪約3萬元，價差只有3.6％，與往年動輒貴上10～15％，不可同日而語。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，主要原因是景氣回彈，新成屋買氣好轉、價格堅挺，這種現象為史上罕見，這10幾年來只發生過兩次，一次是在2013年～2014年上半年，另一次則是2019年下半年。

何世昌表示，住展雜誌統計發現，台北市、新北市、桃園、基隆，目前是預售屋比較貴，但在宜蘭、新竹卻是預售屋反而普遍比新成屋便宜，大大顛覆傳統迷思。

何世昌表示，最令人意外的是台北市，以往預售屋動輒比新成屋貴上10～15％，但最新統計卻是預售屋房價只比新成屋貴不到4％，兩者價差已貼近。

何世昌指出，台北市購屋客戶向來普遍能接受預售屋，且投資、置產買盤的比例又比其他縣市高，所以預售屋價格通常會比新成屋貴約10～15％；但今年來因景氣持續好轉，先前房價疲軟的新成屋，反彈強勁，拉近與預售屋的差距。

至於新北市，歷年來預售屋和新成屋價差約1～3％，但目前預售屋每坪平均約40.1萬元，比新成屋貴4.2％，也是屬於極端值。

何世昌表示，新北市在景氣低迷時期，買盤以剛性需求為主，客戶較偏好新成屋，所以從2015～2017年都是新成屋比較貴；但今年景氣轉好，投資、置產需求出籠，再加上台北市買盤轉進新北市，因此衝高預售屋價格，拉大與新成屋之間的價差。

至於宜蘭，則是新成屋行情最搶手，目前已比預售屋貴上13％。因為主力客源多為在地客，較青睞新成屋；除非在房市多頭時期，台北投資性買盤轉進宜蘭，預售屋價格才會比較貴。

另外新竹方面，預售屋每坪22.1萬元、新成屋每坪約23.1萬元，預售較新成屋每坪便宜1萬元、價差約4.33％。