複製信義計劃區開發模式 資金潮湧向南港

台商回流帶動數千億資金，加上前瞻基礎建設、綠能與離岸風電、半導體所延伸的物聯網投資等，跨國企業、大咖企業紛紛回台投資，帶動辦公總部與住宅需求揚升，又以南港最受企業主青睞，資金潮從東區轉移信義計劃區，正向南港推進！

台北市政府正積極啟動東區門戶計畫，也意在翻轉南港，南港成為兼具交通轉運、軟體、生技、會展、流行音樂等五大功能的都市再造區域，公部門、國營事業與民間企業積極參與都更與投資，數千億資金將陸續湧入南港，不少房地產業者認為，南港正在複製信義計劃區的發展模式。

近年科技業布局南港前仆後繼，2016年，IC通路龍頭大聯大砸65.5億買下佶泰南港廠辦案；資訊產品通路龍頭聯強國際今年也以63.58億買下南港「世界明珠」預售辦公室。另南港車站Citylink招商吸引匯豐銀行、英特爾進駐，今年包括友達光電、3M也租下新光南港經貿大樓。

建築業、壽險業、傳產業鎖定南港的購地持續增溫，包括宏泰人壽、興富發、潤泰創新、長虹、欣翰、宜進等均砸重金卡位，看好未來發展。日前台電中心倉庫南港舊址（AR-1-2）土地開發招商說明會，六大壽險、一線建商全到齊，顯見各大企業對南港前景深具信 心。

房地產業者指出，南港車站是高鐵、台鐵、捷運三鐵共構，成為台北車站外，北市重要的新交通轉運中心，加上周邊發展中或已完成的軟體產業中心、生技產業中心、會展中心和流行音樂中心，未來南港將成為台北重要的產業聚落。

全台首件聚焦生技產業發展的BOT開發案「台北生技園區」日前動土，將打造為舊金山灣區般的國家級生技重鎮，目前已有浩鼎、藥華、樂斯科等公司合計簽下逾6,000坪廠房。而已落成的北部流行音樂中心，將打造兼具表演廳與主題策展的流行音樂文化館，成為培育音樂人才的產業區。

此外，國家會展中心南港展覽館二館今年3月正式啟用，結合南港展覽館一館及二館成為大型的「國家會展中心」，兩館合計可達5,000個攤位、38間會議室，預期將吸引許多國際會展活動在南港展覽館舉辦，使「信義-南港」會展雙核心成形，與南港周邊的經貿園區、內科園區及未來的北部流行音樂中心，相互串連，大幅擴大會展產業能量。

房地產業者分析，2015年台北市政府啟動440公頃東區門戶計劃，上千億的投資預算，涵蓋交通樞紐、國家生技產業廊帶、流行音樂及文創產業、軟體及會展產業業廊帶、跨區重劃與都市更新、公共住宅、改善公共環境等構想，塑造成下一個信義計劃區。未來三至五年，可以預期人流、人才、資金將持續湧入，南港將挾交通與產業發展的關鍵地位，成為北台灣最受矚目的城市商圈。