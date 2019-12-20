有感輕稅減政 台中公告地價大降二成

六都陸續公布2020年土地公告現值與公告地價調幅，調漲幅度多在3％以內，其中台中市公告地價則大降逾20％。台北101大樓、板信雙子星大樓、桃園站前肯德基、台中新光三越、台南新光三越中山店，與高雄大遠百，分別繼續蟬聯六都「地王」。其中，桃園站前肯德基和台中新光三越，則各自在桃園、台中蟬聯長達14年的「地王」。

台中市長盧秀燕上任後「輕稅減政」，公告現值、公告地價雙降；高雄市為了招商引資，也將部分產業用地公告地價微幅調降。

為落實「輕稅簡政」施政原則，台中市公告土地現值平均調降0.98％，公告地價平均調降20.06％，經試算約有近94％的納稅人，應繳地價稅降低，一般土地平均減少約2,500元。台中市地政局長吳存金表示，考量近期台中市土地市場微幅下跌，為反映市場動態，調降2020年的公告土地現值，而公告地價則是參考過去地方財政需要、及民眾地價稅負擔能力等原則，合理調整公告地價。



相較下，其他五都除了少數新興發展區有較高調幅外，波動並不大。高雄市明年公告土地現值平均調漲0.32％，公告地價平均調降0.43％，位於亞洲新灣區三多商圈的大遠百，今年第7度蟬聯地王寶座，公告土地現值維每坪188.4萬元，此外，為了高雄招商引資、促進產業經濟發展，此次特別針對部分產業用地，略為調降公告地價，減輕企業負擔。

房地產業者指出，公告土地現值、公告地價在2015年以前快速調漲，反應房市多頭，以及評定地價趨近市價的政策目標，以公告現值來說，2014、2015年全台平均調幅各達14％、12％，不過2017年北北桃三都公告現值調降、2018年更是六都全面調降。公告地價則是在2016全台平均大漲三成，2018年則是全台平均調降3.6％，六都全面調降。