擴大健保費補助 逾百萬人受惠

衛福部6日表示，每年將額外支出百億元預算，針對健保第六類未領取其他補助對象，全額補助826元保費，最多109萬人受惠，預計明年上路。

國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲，近期相繼提出醫療政見，均規劃65歲以上長者排富、全額補助健保費，行政副院長鄭文燦說，將就各縣市不同做法，研究老人健保費更完整的制度，目前唯一統一是中低收入長者健保費的補助。

衛福部長薛瑞元表示，統計至6月，65歲以上健保保險對象約有412萬人，其中最多的是以第一類身份投保的人、佔38％，這些人有8成是眷屬身份投保；接著是第六類身份者，占27％、約有109萬人。

第六類對象為無職業地區人口及眷屬、榮民及榮民遺眷之家戶代表及其眷屬等，這些人目前在戶籍地的鄉鎮市區公所投保。

薛瑞元指出，中央已經對低收、中低收老人身心障礙者提供健保費補助，各縣市政府也對於長者都有不同補助政策，如果只補助長者，可能造成世代公平問題，需要謹慎評估，因此，這次規劃的補助，主要是針對109萬名第六類族群中，所得相對低且未獲得其他補助者為對象。

薛瑞元說，這109萬人中有多少比例可獲補助還要計算，但並非所有人都補助，因為當中部分屬於有國外所得者。確定的是，為了行政作業方便，將以民眾自付826元的定額為補助金額，預計公務預算將編列100億支應。

薛瑞元強調，目前65歲以上族群占總人口的17％，需要支出的健保費達新台幣400億元，但當中各級政府補助的費用為220億元、民眾自行負擔總額為180億元。

由於65歲以上人口在2026年會達到21％，隨著人口逐漸老化，400億元支出會逐年增加，如果全數由中央負擔，會排擠到少子化托育補助、兒童醫療、癌症新藥等其他社會福利費用預算。

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