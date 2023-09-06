上班族9成「薪」情差 創5年新高

上班族「薪」情壞，創5年以來新高！1111人力銀行6日發布上班族加薪現況調查結果顯示，有高達9成上班族不滿意目前薪資待遇，創下近五年新高，7成5受訪者表示今年薪水停滯不動，只有2成5被加薪，平均加薪2,117元。

7成5認為自己今年沒有加薪的原因在於，公司沒有定期調薪制度（61.8％）、公司獲利不佳（18.6％）、老闆不同意（16.9％）、不受主管青睞（13.5％）等。曾經平均最長有3年7個月處於凍薪期，意即在同個位置上都沒有被企業加薪，調查更直指，有25.5％受訪者已長達5年以上沒被加薪。

僅2成5有被加薪，主要原因是為激勵士氣（33.3％）、有固定調薪機制（30.1％）、個人業績表現好（23.3％）、公司獲利佳（16.1％）、升職加薪（13.8％）。

1111人力銀行指出，行政院主計總處預測台灣今年經濟成長保2％無望，反映企業營運現況與獲利表現不如預期，恐迫使企業實施撙節開支，對於人事成本的固定開銷更加敏感，自然加薪意願低迷。

「薪」情不佳的上班族，有54.7％的人平均撐到2年1個月，就會主動開口要求。值得留意的是，若加薪被拒絕，多數人的反應是，騎驢找馬／伺機跳槽（72.4％）、積極兼差／增加收入（36.3％）、與主管協商加薪條件（32.8％）、先隱忍／再找機會提醒（24.2％）、工作態度消極（20.5％）。

常見以退為進要求加薪，根據調查，有2成上班族曾以「欲離職」要求加薪，其中9.3％加薪成功且被慰留、5.2％加薪失敗但被慰留、5％加薪失敗因而離職，上班族透過跳槽為自己加薪，最多平均可增加7,346元。

長期而言，多數上班族認為，最迫切要解決的薪資痛點在於：企業不願加薪（76.2％）、加薪幅度少（55.6％）、國內薪資普遍低於國外就業市場（53.4％）、職務薪資不透明難以議價（22.7％）、高薪產業過度集中（19.8％）。

1111人力銀行「上班族調薪現況調查」，調查期間自8月14日至9月4日，有效樣本數1,084份，信心水準95％，正負誤差值2.98百分點。

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