建商1年內待售屋 擬適用囤房稅2％免累進

財政部4日表示，囤房稅2.0對建商的最低稅率是2％，未來母法通過後，將再提供地方政府課稅參考模組，建商持有1年內的待售房屋可否免依戶數累進、適用下限稅率2％，也會列在參考模組中，但整體模組尚在研議還沒有定案。

朝野各黨將房屋稅條例修正（囤房稅2.0）列為立院新會期優先法案，根據財政部版本，非自住、非出租、非繼承取得共有的住家用房屋（包括建商未售出的房屋），法定稅率由現行1.5％～3.6％調高為2％～4.8％。

時代力量發言人余佳蒨4日指出，囤房稅2.0僅微幅調升囤房稅率，難以遏止囤房，應大幅拉高囤房稅率，並搭配空屋主動申報，才能有效打擊囤房大戶。她直批：「財政部的心中永遠只有建商」。財政部對此澄清，建商應有合理銷售期，除台北市現為1年半，其餘地區大多給予建商3年時間，財政部則訂為2年；稅率部分，囤房稅2.0對建商的最低稅率是2％，也高於目前非自住稅率的1.5％。

財政部說，民眾購屋有諸多考量，像是購屋款項高低、生活機能、通勤時間等，可能需要一段時間才能決定，應給予起造人（建商）出售緩衝期，因此草案明定建商興建房屋持有年限2年以內可適用2％～3.6％稅率。

相關官員指出，囤房稅2.0最重大變革是採全國歸戶，這部分對地方建商影響較小。官員強調，建商興建房屋可增加房屋市場供給，滿足住屋需求，稅率差距主要是鼓勵建商興建完成2年內若仍未售出，可依市場狀況調整價格加速出售、增加房屋供給，而非殺雞取卵，讓建商因重稅不敢推案。

因此，除了法定稅率級距，財政部未來在母法通過後，將再提供地方政府課稅參考模組，建商持有1年內的待售房屋可否免依戶數累進、適用下限稅率2％，也會列在參考模組中。

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